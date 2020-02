Murcia exige al Gobierno central aclarar si devolverá el IVA para evitar "incertidumbre"

El consejero de Hacienda murciano, Javier Celdrán, ha exigido al Ministerio de Hacienda que aclare si devolverá o no los fondos que adeuda a las comunidades autónomas por la recaudación del IVA de 2017 porque, ha apuntado, "no se puede gobernar un país generando incertidumbre" ni poner "excusas" para no abonar algo que está recaudado.

En cualquier caso, la comunidad autónoma mantiene su intención de recurrir ante los tribunales los 85 millones de euros que el estado le adeuda por ese concepto, ha indicado Celdrán durante una rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido con la alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, y el presidente regional, Fernando López Miras.

El consejero ha lamentado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara su intención de no abonar los 2.500 millones de euros que en total debe a las comunidades, un dinero ya pagado por los ciudadanos y ya recaudado, por lo que la decisión se basa en un criterio "político y no técnico" que merma los fondos para la sanidad, la educación o las políticas sociales.

Por ello, ha exigido "seriedad" y que se concrete "cuanto antes" si se abonará esa cantidad o no, puesto que su retención ya ha sido "perjudicial" para los murcianos, que han tenido que recurrir a financiación bancaria para compensar esa falta de fondos, algo que generó costes y "picos de tesorería" que obligaron a retrasar los pagos a proveedores, motivando la intervención del estado en las cuentas públicas.

En ese sentido, Celdrán ha criticado que el Estado está reteniendo unos fondos para pagar a los proveedores por unos retrasos causados por el propio Gobierno central, que reconoce que Murcia está infrafinanciada y perjudicada por el sistema de financiación, a pesar de lo cual, le plantea las mismas exigencias, criterios y objetivos que al resto de territorios, algo "injusto" y que "castiga" a los murcianos. El consejero ha informado de que aún no hay fecha para reunirse con la ministra y abordar este asunto.