A la espera de las becas de comedor en la ciudad de Murcia: "Me quito de lo que sea para darles la comida a mis hijos"

A dos días de terminar el curso lectivo el 25 de junio la mayoría de las 3.000 familias del municipio de Murcia beneficiarias de una beca de comedor para sus hijos recibieron el martes por la tarde la recarga en la tarjeta del último mes: 148 euros por niño. "Me quito de lo que sea para darles a mis hijos su comida, pero he tenido que estar pidiendo ayuda para darles de comer cuando tienen su beca concedida desde el año pasado", dice Susana, madre de tres hijos, dos de ellos de 10 y 12 años en el CEIP Vistabella con derecho a beca.

Susana está manteniendo una familia de cinco miembros con su trabajo de media jornada de limpieza en un club deportivo por el que gana 500 euros. "He tenido que pedir ayuda a mi familia, voy al economato de la Fica para que me den alimentos y tengo ayudas de la Fundación del Secretariado Gitano".

"Ahora mismo estoy contenta por mí y por las demás madres porque esto les va a suponer la salvacion de la situación que estamos pasando. Hay familias que están con cero ingresos", añade. También le afectó el ERTE que no empezó a cobrar hasta hace dos semanas. Susana, junto con otras madres, se manifestó en la puerta del Ayuntamiento el pasado 10 de junio en pleno estado de desesperación.

Las tarjetas monedero que se dieron a las familias del municipio murciano en sustitución de la beca comedor se han ido recargando "a golpe de empujón", según la concejala de Podemos en el Ayuntamiento Clara Martínez. "Así llevan funcionando los últimos tres meses", añade.

Madres frente al Ayuntamiento de Murcia pidiendo el ingreso de la beca de comedor

La Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región (EAPN) hizo público un informe el pasado 8 de abril en el que se advertían de los problemas detectados con las becas de comedor. Ese mismo día se hizo la segunda recarga a las tarjetas por valor de 35 euros, que se sumó a un ingreso previo de otros 52 euros -a los niños les corresponde 5 euros por día lectivo-. De nuevo, los grupos municipales de PSOE y Podemos denunciaron el 12 de mayo que no se estaban pagando las becas y al cabo de los días se produjo otro ingreso de 72 euros en aquella ocasión.

El pasado 13 de mayo la vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Política Social, Isabel Franco, le tuvo que dirigir un escrito al alcalde de Murcia, José Ballesta, en el que le pedía "encarecidamente" que tomara "las riendas" porque la Comunidad seguía esperando el listado actualizado de los niños beneficiados "para continuar con la gestión del segundo pago".

"Hay una pregunta inevitable en todo esto: ¿Por qué no han pagado antes? Con el dinero de hoy no se puede pagar la compra de hace una semana", apuntan desde la EAPN.

Familias sin tarjeta monedero

Algunas familias siguen sin haber recibido la tarjeta monedero y, por ello, ninguno de los ingresos para que "los niños puedan comer al menos la comida más fuerte del día que es la de mediodía". Según Podemos, "varios centenares" de familias beneficiarias de la beca del municipio murciano no han obtenido la tarjeta en estos tres meses.

El Ayuntamiento de Murcia, por su parte, habla de "66 menores". "Detectamos que hubo un error en el listado que facilitó la Consejería. Lo hemos subsanado y estos menores han recibido en un solo pago, con carácter retroactivo, las cantidades que ya habían recibido el resto de becados", informan desde el consistorio murciano.

Pero Rosa Fernández, madre de cuatro hijos, de los cuales los dos menores de 6 y 10 años tienen derecho a beca de comedor y que acuden al CEIP Parra afirma a eldiario.es de la Región no haber recibido ninguna tarjeta. "Estamos muy cansadas. Otras vecinas y yo llamamos todos los días al Ayuntamiento y nos dicen que esperemos una semana más, pero así llevan tres meses. Lo que no entiendo es que si esa beca está ya aprobada por qué no nos las dan", dice por teléfono.

Becas de comedor, ¿para el verano?

En la EAPN hay preocupación por si las becas tendrán continuación los próximos meses. "Vamos a entrar en el verano y ni siquiera sabemos si van a recibir algún tipo de ayuda. Es lamentable", señala Censi Parra, vicepresidenta de la Red de Lucha contra la Pobreza.

Desde el Ayuntamiento de Murcia apuntan que la continuidad de las becas comedor durante el verano "está en estudio" y que la próxima semana se decidirá "algo en firme".

"Quien está pagando esta situación son los niños porque seguimos sin colegio. Organizar actividades para el verano está siendo un suplicio y al final somos capaces de organizar conciertos al aire libre de 800 personas y, en cambio, no podemos hacer actividades para los niños al aire libre", se lamenta Parra.