Murcia, contraria a crear un carné de inmunidad al COVID-19 porque los anticuerpos pueden no proteger "el día de mañana"

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha dicho este sábado que no era partidario del carné de inmunidad que propuso el lunes Castilla y León porque "se desconoce si los anticuerpos protegerán el día de mañana" contra la infección por éste u otro coronavirus, y además, sobre una posible paga extraordinaria a los sanitarios, aseguró que "ellos ahora mismo no se están preocupando del tema económico, sino por trabajar y salir de esta pesadilla".

Villegas también desveló que a partir del lunes se comenzarán a hacer test rápidos a los 18.000 casos posibles y los 22.000 en cuarentena por estar en contacto con los anteriores, es decir, 40.000 pruebas de contagio que se llevarán a cabo antes de hacerse a cualquier otro colectivo o grupo social. Además advirtió de un posible repunte de casos una vez que se conozcan los datos que aportarán en toda España los test rápidos que han sido repartidos a todas las autonomías.

Preguntado por facilitar el uso de mascarillas en el transporte público como hará Madrid, respondió que en las reuniones del lunes y jueves pasado con el ministerio de Sanidad nada se dijo al respecto y que lo único que se planteó es que no se podría recomendar nada que no se pudiera llevar a cabo. Sobre el uso de éstas en los sectores no esenciales que comenzarán el lunes de nuevo a trabajar, indicó que deberán ser las propias empresas y sus servicios de seguridad laboral los que tengan que adoptar las medidas que garantice la distancia mínima y cualquier medida de protección.

En cuanto a la situación de las residencias de mayores, hay 206 residentes contagiados y 79 trabajadores de cuatro centros, un centro de discapacitados y un centro de menores.

"Parece que esta batalla va a ser larga, pero seguro que la vamos a ganar", remarcó Villegas, quién recomendó a los ciudadanos llamar a aquellas personas con las que has tenido contacto si es que te ha tenido conocimiento de haber dado positivo en alguna prueba y a todas aquellas personas que salen de sus casas les advierte de la importancia de la distancia mínima con otras personas de unos dos metros.

A día de hoy hay 1.413 afectados, 1.044 casos activos, 231 ingresados, 42 en UCI, 813 en aislamiento domiciliario, 94 fallecidos, cuatro de ellos en las últimas 24 horas, y 275 personas curadas. De las 11.900 pruebas de coronavirus, 10.514 han dado negativo.

Respecto a las críticas de CROEM porque no se haya incluido a los farmacéuticos cuando se facilitan datos de sanitarios, respondió que la cifra de casos era tan escasa que se aportaba dentro de otros sanitarios y detalló que a día de hoy hay 3 farmacéuticos contagiados en la Región y un auxiliar de farmacia.

De posibles quejas de alcaldes o pedáneos, comentó que mantuvieron conversaciones esporádicas para ver cómo se estaba llevando a cabo el tema en algunas residencias de mayores "y se ha tranquilizado" tras una coordinación sin que hubiera mayor problema.

Por último, y sobre los precios abusivos del material de protección, indicó que hasta veinte veces más se han incrementado los precios de mascarillas desde el inicio de la pandemia y señaló que en momentos de crisis como este "hay gente que intenta hacerse millonaria sacando rédito de situaciones terribles" y dijo que es un tema cuanto menos censurable.