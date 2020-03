Murcia solicita al Ministerio de Defensa la presencia del Ejército en el territorio para contener el contagio de coronavirus

El Gobierno de Murcia solicitará al Estado la presencia de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en el territorio para frenar la expansión del COVID-19. La portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, ha señalado que el objetivo es que el ejército se coordine con la Policía Local, Nacional y Guardia Civil, y refuerce los dispotivos destinados a garantizar al confinamiento. La solicitud la realizará el consejero de Salud murciano, Manuel Villegas, a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Vidal ha apelado a la responsabilidad de los empresarios, y ha instado a que se facilite el teletrabajo en aquellos puestos que sea posible. "Recomendamos que en la medida de lo sposible aquellos sectores que se consideren no esenciales no acudan a su puesto de trabajo". La portavoz ha asegurado que las pérdidas para las empresas regionales serán "muy importantes", y ha señalado que el tejido empresarial y la actividad económica se recuperará, "pero las vidas humanas no".

La Comunidad de Murcia prepara medidas por valor de diez millones de euros para frenar el impacto económico del coronavirus. La partida más importante, a la que se dedicarán siete millones de euros, corresponde a instrumentos financieros de coinversión para emprendedores y crecimiento, mientras que una línea nueva de inversiones en alojamientos turísticos estará dotada con 250.000 euros.

La Región de Murcia ha contabilizado ya 145 casos por COVID-19, de los que 18 se encuentran hospitalizados -5 en la UCI con pronóstico reservado- y los otros 122 están en aislamiento domiciliario, según los últimos datos revelados por la Consejería de Salud. Se han hecho más de 1.800 pruebas para detectar el coronavirus, y hay una persona curada. Además, hay 7 afectados entre el personal sanitario, y otros 100 se encuentran en cuarentena, según datos de la mañana del 17 de marzo.

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha expresado que el desabastecimiento de mascarillas y otros materiales de protección es una situación "generalizada" en toda España. Asimismo ha indicado que el Ministerio de Sanidad se está encargando del reparto del material. Con respecto a la Región, ha asegurado que aunque el material es suficiente, no hay aún carencias.



Villegas ha hecho un llamamiento a la solidaridad de las empresas que cuenten con material clínico para que lo donen llamando 968 36 57 54 de 08:00 a 20:00 horas, y ha recordado que todo lo que se envíe se centralizará a través del Estado.