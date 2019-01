La PAH de la Región de Murcia lamenta "la oportunidad perdida del Gobierno para acabar con el problema de la vivienda"

La coordinadora regional de plataformas de afectados por la hipoteca ha lamentado "la oportunidad perdida por el Gobierno para hacer un decreto que atacase de manera real las causas que impiden el acceso a la vivienda: la especulación, el acaparamiento de viviendas por parte de especuladores, la carencia de parque público o el híper liberalismo del mercado y limitara y redujera los precios, o que garantizase el cumplimiento del PIDESC".

En este sentido, la plataforma antidesahucios ha expresado que en España "se sufre desde hace años una situación de grave emergencia habitacional y es algo reconocido por casi todo el mundo y que mañana el Congreso votará la convalidación o no del contradictorio Real Decreto 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler".

Asimismo, la PAH ha recordado que el Gobierno ha cedido a la presión de los fondos buitre y la banca, y ha aprobado una serie de recetas "incongruentes con el diagnóstico de la enfermedad que ha descrito".

En esta misma línea, la organización social ha señalado que el gobierno no propone ninguna medida tendente a forzar la salida al mercado de los 3,4 millones de casas deshabitadas que señala el INE. Aunque ha reconocido la existencia de una burbuja en relación con los precios de los alquileres, no ha adoptado ninguna medida para abaratarlos y no ha limitado los incrementos de renta vinculándolos al IPC, salvo en unos casos muy concretos y limitados.

Por último, la plataforma ha señalado que la comunicación entre juzgados y servicios sociales en caso de desahucio, al final es inútil, ya que "como el propio preámbulo del real decreto describe, no existe parque de vivienda social público que pudiera permitir el realojo de las familias desahuciadas".