La Plataforma por la Recuperación de la Línea 61 de Autobús convoca una manifestación

La Plataforma Vecinal por la Recuperación de la Línea 61 de Autobús, compuesta por residentes en las pedanías de Aljucer, El Palmar y San Ginés, ha convocado para el próximo viernes, 8 de junio, una manifestación que partirá de la carretera de El Palmar a las 19:00 horas y contará con el apoyo de una veintena de colectivos, formaciones políticas y asociaciones.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa José Enrique Saura, miembro de la Plataforma, quien ha relatado "el drama" que viven diariamente los vecinos y vecinas de las zonas afectadas desde que el Gobierno regional suprimiera en 2012 esta y otras líneas que conectan el sur, especialmente los lugares más rurales, con el centro del municipio.

Saura ha explicado que la línea 18, que sustituye a la 61 desde su eliminación, es "deficiente", cuenta con "pocas frecuencias" y, en definitiva, no sirve para cubrir las necesidades de la ciudadanía, especialmente de las personas mayores, con enfermedades o en situación de dependencia que necesitan ir hasta el centro o a los hospitales de referencia a recibir asistencia sanitaria.

El comité de empresa de Latbus apoya la manifestación

La movilización cuenta con el respaldo del comité de empresa de Latbus, cuyo presidente, Francisco Frutos, ha recordado que los trabajadores ya manifestaron su desacuerdo con la reestructuración, porque este ajuste trajo consigo 50 despidos y recortes en todas las líneas, es decir, "más precariedad" en el servicio de transporte público que opera en el municipio.

"Han dejado a poblaciones completamente aisladas", ha sostenido Frutos, para quien las demandas a favor de la recuperación de la línea 61 son "más que justas".

Junto al comité de empresa de Latbus, sumarán a la manifestación Yayoflautas Murcia; Asamblea Murcia sin muros; USO; Unión para la Acción Sindical; Izquierda Unida: Ahora Murcia, Anticapitalistas Murcia; Podemos Región de Murcia; Cambiemos Murcia; Ecologistas en Acción, Partido Comunista de la Región de Murcia y Plataforma ProSoterramiento.

También han dado su apoyo la Plataforma No + Precariedad, el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE); las juntas municipales de El Palmar y San Ginés; Cambiemos Aljucer y Ciudadanos Aljucer y los Círculos de Podemos Costera Sur y El Palmar.

Los vecinos no son moneda de cambio

Saura ha adelantado que desde la Plataforma van a seguir reivindicando la recuperación de la línea 61 y que no les vale el argumento que les ofreció el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, de que esa demanda depende de si los grupos municipales apoyan los presupuestos del equipo de Gobierno. Así, ha insistido en que no se puede utilizar a los vecinos como "moneda de cambio" para negociar las cuentas porque estas "no son un todo", sino que están formadas por partidas económicas. Para la plataforma, lo importante es que "se guarde un dinero" para que la 61 "vuelva" a operar "cuanto antes".