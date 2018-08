El TSJ desestima el recurso del Sindicato de Interinos sobre las oposiciones

La sala 1 de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por el Sindicato de Interinos Docentes de la Región de Murcia y otros, con el que se pretendía impugnar la convocatoria de oposiciones celebrada durante los meses de junio y julio de 2018.

Ya en 14 de junio de 2018 se dictó otro auto desestimando las medidas cautelarísimas solicitadas por los recurrentes. Los tribunales han apreciado que "de acordarse la suspensión cautelar interesada se produciría grave perturbación no solo de los intereses generales, al quedar suspendidos los procesos selectivos convocados, sino también los intereses de aquellos que quisieron presentarse por el turno libre, en beneficio exclusivo de quienes ostentan puestos de trabajo en régimen de interinidad".

También estima que "no concurre el requisito de periculus in mora, toda vez que, en caso de que prosperase el recurso interpuesto, la denegación de la suspensión del acto no produciría perjuicios irreparables".

Por último, el Tribunal Superior de Justicia ha impuesto las costas de este recurso a la parte recurrente por considerarlas preceptivas.