Más de 400 mil horas extras a la semana no se cobran en la Región de Murcia

En la Comunidad de Murcia 36.115 trabajadores no cobran por extender su jornada laboral. Semanalmente, equivale a 401.303 horas que no se pagan, y una pérdida de 374 millones de euros entre retribuciones al empleado y gastos a las Seguridad Social. La media de horas extras trabajadas y no retribuidas por semana es de 11,1 por trabajador, y cuesta cada una 17,90 euros. Los datos, correspondientes a 2018, se encuentran recogidos en el informe del Gabinete Económico de Comisiones Obreras, publicado en julio a nivel nacional.

Teresa Fuentes, secretaria de Acción Sindical, Empleo y Politica Social de CCOO en Murcia, indica en declaraciones a este medio, que el informe demuestra que "sigue existiendo mucho fraude por parte de las empresas que alimenta la economía sumergida que existe en la Región de Murcia".

El objetivo de documento, según expresan desde el sindicato, es conocer la dimensión de la prolongación de la jornada laboral no retribuida. Durante 2018, una media de 781.000 personas asalariadas realizaron horas extra. De ellas, 405.000 realizaron horas extra pagadas, 332.000 hicieron horas extra no pagadas y 44.000 realizaron tanto horas extra pagadas como no pagadas.

El coste total de la extensión no retribuida de la jornada en concepto de coste laboral no abonado por las empresas es de 11.510 millones de euros, teniendo en cuenta que en 2018 el coste laboral medio (salario más cotizaciones) por hora efectiva trabajada es de 20 euros, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE.

En el coste que supone prolongar la jornada sin remuner al trabajador, a nivel de Comunidades Autónomas, la Región de Murcia se sitúa en octava posición, por debajo del País Vasco con 587 millones de euros, y por encima de Castilla-La Mancha con 355 millones. Madrid encabeza la lista con 3.221 millones, mientras que Ceuta la cierra con 8 millones.

Fuentes defiende "más que nunca" la necesidad del Real Decreto-ley 8/2019 que entró en vigor y que es obligatorio a partir del 12 de mayo para registrar el control horario en todas las empresas. La secretaria de Acción Sindical manifiesta que ahora su labor es "controlar que se haga de forma adecuada e invitamos a las personas trabajadoras que si ven alguna irregularidad en este control horario acudan a Comisiones Obreras para que desde el sindicato informemos a la inspección de trabajo".

En 2018 hubo un millón de personas (1.046.000) que trabajaron a jornada completa con una jornada efectiva superior a la jornada pactada. Eso supone que el 8% de la población asalariada a tiempo completo prolonga semanalmente su jornada por encima de lo pactado y no percibe una retribución por ello.