Compras masivas de alimentos, reabastecimientos de farmacias y huida hacia segundas residencias: el efecto coronavirus en la Región de Murcia

"Hemos adelantado la Semana Santa", cuenta Juan Carlos Cánovas, responsable de un supermercado de la zona de La Manga a las dudas del diario.es de Murcia sobre como se comportan los ciudadanos que acaban de llegar de otras comunidades autónomas. "Llenan el carro y se quedan en casa", es la percepción de los trabajadores de los servicios de alimentación que estos días han asistido atónitos al desembarco de los propietarios de segundas residencias en la costa de la Región de Murcia.

Durante el día de ayer, el Presidente de la Comunidad Autónoma, alertó sobre la grave irresponsabilidad de estos ciudadanos que se habían saltado las recomendaciones de las agencias sanitarias. El caso más grave conocido acabó siendo ingresado en el hospital de Los Arcos y provocó que el ejecutivo autonómico decretara el cierre de toda la costa murciana y el confinamiento de todos los municipios ribereños. Después, en cascada, llegarían las decisiones similares de otras comunidades autónomas y la decisión del gobierno central de adoptar el Estado de Alarma en todo el país.

"No nos queda botes de gel desinfectante, se los llevo todos la misma señora el mismo día", cuenta Juan Carlos, acerca de unas cajas que contienen 24 frascos de 75 cl cada uno. Sobre todo lo demás no hay riesgo de desabastecimiento porque las centrales de compra de los supermercados han sido convenientemente dotadas, pero sí habrá desajustes en la reposición de los lineales por la rapidez que en estos días se vacían de productos básicos y que, los propios trabajadores, no tienen tiempo de volver a ubicar.

Al igual que al resto de la población, a los trabajadores de los supermercados les parece mal que ciudadanos de otros territorios hayan llegado a prisa a la costa de la Región de Murcia obviando las normas del Ministerio de Sanidad ahora transformadas en cuarentena. "No entienden que nos ponen a nosotros en peligro", declaran al tiempo que indican que su empresa les ha dotado de guantes y geles desinfectantes pero no de mascarillas "porque no hay".

Las farmacias compran más productos sanitarios

En la crisis sanitaria que vivimos a nivel global, son muchos los colectivos implicados en la gestión y control para que la expansión del COVID-19 deje de considerarse por las agencias oficiales como pandemia mundial.

En la primera línea de esa batalla están los profesionales farmacéuticos, los cuales desde sus oficinas de atención al público ofrecen estos días un servicio restringido por las medidas de seguridad enviadas desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia.

Desde que empezó la crisis han sido un total de 18 circulares las que se han enviado a las 569 farmacias de la Región (5 en la última semana) donde se explican, entre otras cuestiones, que hay que establecer una distancia de seguridad entre clientes y mostrador de aproximadamente metro y medio o que, en caso de considerarse necesario se atienda en modo "guardia", es decir, a través de las ventanillas habilitadas al efecto. Este último aspecto puede darse con frecuencia debido a la afluencia de público que sobrepase la normalidad en los despachos de farmacia.

Varios profesionales consultados nos indican que, si bien su primer deber es la atención al público y la concienciación social en situaciones como ésta, también es verdad que en este momento pueden sufrir una merma de ingresos debido a las restricciones que han de implementar en sus negocios ya que el resto de lineales expuestos (productos dietéticos, protectores solares o complementos de salud) quedan fuera de la vista de los clientes.

Esta afluencia inusual ha causado que desaparezcan las existencias de desinfectantes de primer orden, como lo son agua oxigenada y alcohol 96º. Sobre estos dos productos en concreto, el Colegio Oficial de Farmacéuticos explica que se debe a un "problema de suministro" que tiene su origen en la decisión de las administraciones sanitarias decidieron en un primer momento primar el abastecimiento de centros de salud y hospitales frente a las farmacias. En una videoconferencia el viernes 13 de marzo, donde estaban telemáticamente presentes todos los colegios de farmacia del territorio nacional, se ha pedido a los fabricantes que aumenten la producción de ambos productos para poder hacer frente a la demanda.

Esta acción se verá reforzada por la línea de compra centralizada por parte del Ministerio de Sanidad del Gobierno central y se estima que vuelva a haber disponibilidad los primeros días de la próxima semana. De otros productos, como mascarillas y termómetros, no hay expectativa de que pueda cumplirse este mismo protocolo.

Desde el colectivo farmacéutico se espera de la ciudadanía que tiene como segunda residencia la Región de Murcia que entiendan que estamos en cuarentena y que, por tanto, no han de tomar los días que vengan a los municipios de la Comunidad Autónoma (principalmente ribereños del Mediterráneo y Mar Menor) como unas vacaciones.

La responsable de comunicación del Colegio Oficial, Fuensanta Martínez, explica que desde la institución están en permanente contacto con las administraciones públicas y con sus colegiados a fin de garantizar el mejor servicio y solventar cualquier duda que se tenga para atender a la población y que, como les corresponde por servicio público, todas las medidas que se están adoptando y las que vendrán, se realizan de manera consensuada entre todos los estamentos implicados.

"Solo abrimos la puerta en caso de urgencia"

Aunque hubiera parecido normal que la “fuga” de la capital de España repercutiera de forma importante también en otros sectores de la economía, no ha sido así en el caso de las inmobiliarias del arco del Mar Menor. Según fuentes del sector, las personas que llegan ya son propietarias de apartamentos y chalés en la ribera de la laguna y en un muy pequeño porcentaje están buscando alquileres temporales que, en este caso, están negociando con los particulares habituales y, los que menos, en algún hotel que todavía permanece abierto “pero son los menos” nos comentan desde algunas de las oficinas afiliadas a API.

“No disponemos de más datos y desde el Colegio Profesional no nos han mandado ninguna recomendación específica. Nosotros como precaución solo abrimos la puerta en caso de urgencia, pero estamos atendiendo por email y teléfono”.

Hasta el momento, y si se cumplen los protocolos establecidos por el Estado de Alarma, prácticamente todos los sectores económicos sufrirán un parón. A este respecto, los comerciantes entrevistados coinciden en la necesidad de adoptar medidas directas sobre sus sistemas de cotización en el régimen especial de autónomos, como lo sería la suspensión o aplazamiento del pago de cuotas de afiliación.