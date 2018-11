Cuatro carreteras regionales siguen cortadas al tráfico

La Comunidad ya ha abierto al tráfico 16 carreteras regionales que se han visto afectadas en las últimas horas por el temporal de lluvias. Actualmente, sólo cuatro vías de la red de carreteras de la Región de Murcia siguen cortadas al tráfico: la que discurre entre Avileses y Sucina (RM-F20); la que va desde El Albujón a La Aljorra (RM-E33); la vía que une Balsicas con Los Alcázares (RM-F26) y la que conecta San Pedro del Pinatar con El Mojón (RM-F-33).

Veinte carreteras han quedado cortadas al tráfico durante el lunes en la Región, la mayor parte de ellas en la comarca de Cartagena. No se puede transitar por carreteras que unen y recorren Cartagena por El Albujón, La Aljorra, Fuente Álamo, La Puebla, Miranda, La Palma, El Jimenado, Balsicas, Pozo Estrecho, El Mojón, Roldán, Balsicas, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, entre otros.

Esta mañana, el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, ha recordado que “las lluvias que tanto necesita nuestro campo recuerdan la discriminación de la Comarca de Cartagena en materia de infraestructuras”.

Desde MC consideran que "el desinterés y la reiterada falta de inversión de los Gobiernos regionales en el mantenimiento y mejora de las carreteras de su titularidad provocan que una habitualidad como debería ser la caída de agua en esta época del año deje prácticamente aislada a una Comarca”.

López también ha lamentado que, “como cada vez que llueve, es más sencillo enumerar las carreteras regionales que están abiertas que las que están cerradas al tráfico”.

La pasada noche a la 1:00 horas se activó el Plan Inunmur, nivel 1, por la crecida del agua en la rambla de El Albujón en Cartagena.

Las principales actuaciones, tanto de Policía Local como de Bomberos, han estado orientadas en el rescate de personas que circulaban en vehículos o que caminaban por la vía pública en el momento de la crecida del agua, lo que ha provocado que quedaran atrapadas, por lo que se ha requerido de la actuación de Policía y Bomberos.

A primera hora de esta mañana, un autobús en el que viajaban 70 alumnos del IES San Isidoro, de Los Dolores, ha quedado atrapado en el margen de la carretera del Sifón debido a las crecidas de agua que se han registrado en esta zona. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de Bomberos y Policía Local que han procedido a evacuar a los jóvenes y los han trasladado hasta un lugar seco y seguro, donde otro autobús de la misma empresa los llevado, finalmente, hasta el centro escolar.

Durante la pasada noche los vecinos de la zona de Bahía Bella han sido evacuados de sus casas de forma preventiva, por la crecida de la rambla de El Albujón. En un dispositivo que se ha llevado a cabo de forma conjunta entre Protección Civil de Los Alcaceres y Policía Local de Cartagena. Entre los evacuados hay 18 vecinos del municipio que han sido trasladados al Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos.



Por otra parte, sobre las 10:00 horas de este lunes, 19 de noviembre, la AEMET activaba la alerta amarilla por probabilidad de lluvias de hasta 14 litros en el municipio que permanecerá vigente hasta las 20:00 horas.

En la zona de La Azohía y San Ginés se han registrado daños en los caminos y arrastres en el paseo marítimo. En el Rincón de Sumiedo también se han dado incidencias en el camino, “pero en esta zona también esta la Policía trabajando desde primera hora de esta mañana”, señaló El concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Mora, después de realizar una visita por las zonas más afectadas del municipio.



Finalmente, Mora ha señalado que no existe riesgo de desbordamiento en los cauces de las ramblas del municipio, todas están controladas y no presentan riesgo alguno. El edil ha pedido precaución en los desplazamientos mientras esté activa la alerta amarilla.



CENTROS EDUCATIVOS CERRADOS



Por su parte, la Concejalía de Educación ha informado de los centros educativos, que por seguridad, no han impartido clases.