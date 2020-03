Una murciana infectada por el coronavirus pide "seriedad" para contener el contagio: "Quedaos en casa"

Belén está infectada por el COVID-19. Es una de los 53 casos confirmados en la Región de Murcia y, desde su aislamiento domiciliario, ha colgado un vídeo en Youtube para narrar cómo es tener el coronavirus , y así enviar un mensaje de "tranquilidad" y "seriedad" frente a la contención del contagio.

"Creo que es la forma en la que yo puedo aportar mi granito de arena" señala la joven murciana del municipio de Cehegín, mientras cuenta que comenzó a notar los primeros síntomas el pasado martes 10 de marzo. Asegura que se infectó por un conocido tres días antes. "Tuve fiebre, dolor de pecho, dolor de espalda, mucha tos…" y añade que por su condición de asmática le afectó a su capacidad respiratoria. Afortunadamente, y siguiendo las instrucciones del servicio de emergencias, no hizo falta que la asistieran en su casa, ya que disponía de broncodilatadores y corticoides. Sobre todo, enfatiza que la ayudó mantener la "calma" y no entrar en "pánico".

"Pido a cualquier persona que tenga la más mínima duda que no salga, y que llamen a los teléfonos habilitados", señala Belén. En caso de que no respondan, reitera la necesidad de quedarse en casa: "No os mováis, a no ser que estéis extremadamente graves".

La joven asegura que gracias a que siguió el protocolo es el único caso actual del noroeste, "lo que no quiere decir que no vayan a salir más porque está viniendo gente de otras comunidades". Sostiene que se debe bajar la curva de afectados porque el peligro del virus es "que mucha gente enferme a la vez y no nos puedan atender a todos". Belén enfatiza que el contagio del COVID-19 "va en serio, no es una broma", y pide afrontar esta situación con la "seriedad y la serenidad que requiere, pero sin perder la sonrisa".

Finalmente insta a que se respeten las órdenes que se están dando desde la Administración: "Vamos a demostrar que realmente somos ciudadanos de bandera. Vamos a salir de esta situación cuanto antes si lo hacemos".

La Región de Murcia ha registrado hasta la las 20:00 del sábado 14 de marzo un total de 53 personas afectada por el virus COVID-19 (dos más que a primera hora de la mañana), de las que 39 se encuentran en aislameinto domiciliario y dos en la UCI. Se han realizado un total de más de 950 pruebas por coronavirus. Si bien la mayoría son casos importados de Madrid, el consejero de Salud, Manuel Villegas, confirmó que algunos provienen de contagios dentro de la propia comunidad.

Actualmente está en activo el 900 12 12 12 como teléfono de información para personas que se encuentren con síntomas o dudas sobre un posible contagio. Desde la Consejería de Salud de Murcia se recomienda emplear el 112 solo para emergencias, para así evita su colapso.