Una de las norteamericanas quiso reunirse con su presunto agresor horas después de los hechos denunciados

Las hermanas americanas que denunciaron una agresión sexual en Murcia esta Nochevieja se habrían cruzado varias llamadas y mensajes con los tres denunciados horas después de separarse la madrugada en la que ocurrieron presuntamente los hechos en un local de copas y dos domicilios diferentes de la capital murciana.

El abogado de los denunciados, Melecio Castaño, solicitó los pasados 24 y 30 de enero, y de nuevo el 3 de febrero, que se visionen los mensajes, fotografías, vídeos y audios de los terminales de J.A.B., M.R.Y. y S.H.A. (sus representados) los días 31 de diciembre de 2019 y 1 de enero. "Tienen contenidos con las denunciantes que desmontarían definitivamente su versión de los hechos", según el documento presentado en el juzgado y al que ha tenido acceso este periódico, y en el que se solicita también que se archive la causa.

Los chicos habrían asegurado disponer de varios vídeos del grupo saliendo de la discoteca "alegres" y luego de algunos de ellos en una de las casas, "riendo y de buen humor, besándose en la mejilla" a pesar de que según la denuncia de las tres hermanas las primeras agresiones se habrían producido en el local de copas.

Según el documento en el que se solicita el archivo, sobre las 6 horas del día 1, más o menos, antes de ir a la Estación de Autobuses, S. y J. quisieron compartir los números de teléfono. "S. no podía llamar porque no le quedaba crédito, entonces J. le dio un toque para que así él pudiera tener su número y mantenerse en contacto".

Asimismo, otro de los chicos, M., mantuvo una conversación con una de las denunciantes, C., a través de Instagram a primera hora de esa mañana, poco después de producirse los hechos en la que ella presuntamente le pide quedar con él para ir a su apartamento. "Este hecho, lógicamente, desmiente el contenido de su ya de por sí incoherente acusación".

"¿Podría ir a tu apartamento?"

En un pantallazo de la conversación a la que ha tenido acceso eldiario.es Región de Murcia la chica se excusa por no haber acudido a la estación de autobuses, a la que sí habían ido sus hermanas y donde se habían despedido de los chicos, y le dice que sigue en la ciudad: "Can I come by your apartment?' (¿Podría ir a tu apartamento?)".

El joven, sin embargo, no responde hasta las 11.08 cuando insiste la americana: "Can you send me your adress?' (¿Podrías enviarme tu dirección?)", a lo que el chico le responde con su dirección en la Plaza de Santo Domingo.

Las mismas fuentes recogen que en esas mismas horas denunciantes y denunciados se empezaron a seguir en sus respectivas redes sociales, y se habrían dado "me gusta" en algunas fotografías y vídeos, aunque ahora las hermanas les habrían bloqueado "por lo que se solicita del Juzgado que oficie a la Policía a fin de que busque lo anterior y compruebe este hecho".

Además, señala el documento, "debemos resaltar que J. y S. llevaron las mochilas y la maleta de las chicas hasta la estación de autobuses, donde se besaron y abrazaron antes de que ellos regresaran a su casa, contentos y pensando que ya tenían novias".

Uno de los chicos -todos ellos son de nacionalidad afgana- tiene asilo temporal en Noruega, "y sabe muy bien que si viola leyes no le van a dar asilo permanente, y tendría que regresar a su país, cuando él ha luchado mucho para poder tener una vida segura fuera de Afganistán".

El abogado de los tres chicos insiste en el escrito en los perjuicios que están sufriendo sus defendidos, "morales, psicológicos, académicos o laborales". Uno de ellos, "está perdiendo sus estudios en Noruega y un campeonato deportivo importante; si no regresa en breve a la Universidad perderá el curso y la beca que tiene concedida, teniendo entonces que abonar cerca de cinco mil euros".

Por su parte, M. y S. "están perdiendo oportunidades laborales; de hecho iban a empezar a trabajar en Murcia a primeros de año y no han podido hacerlo por las circunstancias que rodean a este caso".