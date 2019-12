Un hilo de tuits de una madre contra el 'pin parental' de la extrema derecha en Murcia se viraliza

Como actividad escolar, un niño llega a casa con la mascota de clase, una jirafa de peluche llamada Nina. Esto significa que tiene que contar a su compañeros la historia de cómo se conocieron sus padres. Solo que en el álbum de este niño mostrará una familia con dos mamás. Esta aventura se ha viralizado en Twitter a través de un hilo que compartió Esther Nevado, una concejala socialista del Ayuntamiento de Murcia. Nevado ha puesto en entredicho en esta red social el 'pin parental' impulsado por la extrema derecha en Murcia y el mensaje se ha popularizado. El micropost lleva ya 3.600 retuits y 7.300 me gusta.

La implantación del 'pin parental' consiste en recoger los datos de las personas que imparten las actividades extraescolares de los alumnos y cuya participación debe ser confirmada por los padres. En la web de Vox lo explican así: "Es una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos". La concejala reprende al gobierno del Región de Murcia por haberse "plegado a las demandas de la ultraderecha, amparándose en la libertad de los padres a educar a sus hijos".

En mayo de 2018 la asociación ultracatólica ‘Foro de la Familia’ presionó a la Consejería de Educación de la Región de Murcia para pedir que se suspendiera las charlas sobre la diversidad sexual, acción que en principio llevó a cabo la exconsejera de Educación, Adela Martínez-Cachá.

Mi hijo ha llegado con la mascota de clase lo que significa que nos toca hacer su historia familiar para que lo comparta con sus compañeros.



El álbum mostrará una familia con dos mamás👭Algo normal, no?

Pues hay quien no lo cree

Os lo cuento:

— Esther Nevado /❤️ (@esthernevado) December 8, 2019

El cambio de Gobierno, formado ahora por la coalición entre PP y Cs, requerie del apoyo de Vox, que exigió con la investidura del presidente, Fernando López Miras, endurecer el 'pin parental'. El reclamo llegó nuevamente ante la presentación de los presupuestos de la Comunidad para 2020, en la que los de Abascal insisten, entre otras medidas, en regular con mayor fuerza las autorizaciones paternas para este tipo de charlas.

La concejala socialista valora a este medio que "la gente no es consciente de la connotación tan peligrosa que conlleva el ‘pin parental". Explica que "hay niños de 13 años que no pueden acceder a una charla sobre afectividad-sexual porque necesita autorización de sus padres. Con lo cual, esos niños crecen creyendo que la diversidad sexual no es lo normal".

La pasada semana el PSOE a nivel regional presentó una moción en la Asamblea para retirar el paquete de medidas en el que Vox refuerza el 'pin parental', propuesta fue rechazada por PP y Vox. Ciudadanos se abstuvo, a pesar de que la propia vicepresidenta, Isabel Franco, lidere la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Social.

La concejala socialista, Esther Nevado, señala al Partido Popular murciano en su hilo de Twitter viralizado por haber defendido el ‘pin parental’ en el último pleno y porque, a su vez, manifestaran que "negarían a sus hijos la asistencia a contenidos de igualdad LGTBI".

Nevado reivindica que "no existe el derecho a limitar la información, sí a recibirla. No existe un derecho a enseñar a no respetar, sí a ser educado en el respeto". La concejala socialista remarca que "negar a tus hijos la oportunidad de que conozcan que no todas las personas son heterosexuales y que existen familias homoparentales no tiene sentido. No es una cuestión controvertida, ni siquiera moral. Es una cuestión de derechos civiles". La edil termina haciendo uso del sarcasmo escribiendo que los populares terminarán de entender esta situación como terminaron “yendo a la boda de Maroto, a pesar de haber recurrido al matrimonio igualitario”. Concluye diciendo que “ es cuestión de tiempo y pedagogía.