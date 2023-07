Vecinos de Murcia representan un velatorio por el Puente Viejo en la cuarta concentración convocada por MurciaLAB

MurciaLAB lamenta “profundamente” la decisión del Ayuntamiento de reabrir al tráfico el Puente Viejo en los últimos días, a pesar de nuestras continuas protestas y argumentos en contra, afirmaron en un comunicado de prensa. En respuesta a “esta desafortunada situación”, convocaron una concentración en el Puente Viejo, en la que se representó un velatorio para expresar “nuestra tristeza y descontento por la reapertura”.

Durante la concentración, a la que han acudido más de 200 personas, había vecinos vestidos de luto, coronas de flores, velas e incluso un pequeño féretro con una maqueta del puente. “La representación de la Muerte” leyó un manifiesto en el que resaltaron “el absurdo de la decisión del Ayuntamiento” y señalaron “el impacto negativo que la reapertura del puente tendrá en términos de contaminación y deterioro medioambiental”.

Este acto simbólico busca poner de manifiesto la contradicción que supone reabrir un puente histórico, un patrimonio cultural de la ciudad, al tráfico privado, en lugar de fomentar una movilidad sostenible y alternativas de transporte más respetuosas con el medio ambiente.

En tono sarcástico, el personaje de la Muerte expresó su alegría por la reapertura del puente, ya que esto significa un aumento en la contaminación y un mayor deterioro de nuestra calidad de vida. Además, destacaron “la ironía de que esta decisión se haya tomado en contra de las peticiones de los ciudadanos y de las evidencias científicas que demuestran los efectos negativos de la contaminación en nuestra salud y en el entorno natural”.

MurciaLab no cejará en su empeño de poder disfrutar de un “Puente Viejo libre de coches y conseguir una ciudad más sostenible, saludable y orientada al peatón”. “El eje Gran Vía-Alameda de Colón no puede seguir siendo una vía rápida de atajo para que los coches atraviesen la ciudad provocando un exceso de tráfico en los barrios del centro”. La movilidad sostenible se basa en facilitar los recorridos más directos a peatón, bicicleta y VMPs, transporte público y coche, en ese orden. Lo que se está haciendo aquí es todo lo contrario. Prueba de ello es que la apertura del Puente Viejo permite la circulación de coches pero no así la de transporte público, produciendo un enorme agravio hacia este.

Desde la organización vecinal solicitarán una nueva reunión con el Alcalde Ballesta y miembros de su Equipo e insistirán en “aunar fuerzas para remar a favor de una movilidad sostenible que permita priorizar los intereses generales de absolutamente todos (el transporte público no contaminante junto con los VMP) sobre los intereses perniciosos de algunos grupos que se empeñan en destruir y contaminar”.