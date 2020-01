"Hoy no hay zumba": Huelga de usuarias en un gimnasio de Murcia de concesión municipal por despedir a una monitora que se presenta a delegada sindical

"Es de las mejores monitoras que tenemos en el gimnasio; hoy nos hemos quedado de piedra cuando nos hemos enterado de que la han echado a la calle sin ninguna justificación". Habla Loola Pérez, una de las veinte usuarias del centro deportivo Forus La Flota de Murcia, de concesión municipal, que se han negado esta mañana a dar su clase de zumba como medida de protesta por el despido de su monitora Tania Hurtado Zafra.

Esta misma semana la empresa deportiva para la que trabaja desde hace ya cuatro años le había prorrogado el contrato, con un aumento de horas "por mi alto rendimiento; saco siempre muy buenas notas en las auditorias y soy muy versátil porque puedo dar distintos tipos de actividades". Su contrato era de 25 horas, "pero suelo hacer 30 o 35 con las horas extra".

El problema, explica Tania a eldiario.es, es que me voy a presentar a delegada sindical "porque está habiendo muchos movimientos en la empresa y no nos sentimos representados; ese ha sido el motivo de mi despido porque no se explica de otra manera que me aumenten las horas en un nuevo contrato y 48 horas después me echen de la empresa por bajo rendimiento".

"La chica que han puesto para sustituirla esta mañana, además, está embarazada y le queda poco tiempo para coger su baja; ella misma ha reconocido que había algunos movimientos que no era recomendable hacer en su estado; por eso nos hemos negado a dar la clase", explica Loola Pérez. Muchas de las usuarias, para dejar constancia de su enfado ante el despido de Tania, han puesto reclamaciones en el mostrador del gimnasio, en las que la califican como una monitora sobresaliente y piden su vuelta al centro.

Según el relato de Tania, este jueves se presentó en su empresa, ante el jefe, con un representante de Comisiones Obreras para pedirle permiso para realizar una asamblea e informarle de que se presentaría a elecciones sindicales. "En ningún momento me puso problemas, todo lo contrario, me dijo que nos ayudaría y que era algo que teníamos que hacer".

Forus, la empresa que gestiona actualmente el centro deportivo, absorbió hace cerca de año y medio a Intersa tras un concurso de acreedores. "Teníamos cinco representantes sindicales, tres de ellos se fueron y los otros dos han sido ascendidos a subdirectores y ya no nos representan de la misma manera". Por eso se le ocurrió a Tania presentarse a delegada sindical y defender sus derechos y los de sus compañeros.

Estas navidades, relara Tania, "nos han vuelto a pedir un cambio de contrato a otra empresa de su grupo; les dijimos que hasta que no lo tuviéramos claro no haríamos movimientos porque hay trabajadores con mucha antigüedad y queremos asegurarnos de que en la subrogación está todo correcto".

El viernes "me llamó una compañera para preguntarme si estaba enferma porque le habían comunicado que tenía que dar mis clases; ahí ya me lo olí todo y empecé a llamar a todos los jefes sin éxito". Solo le contestó uno de los miembros del equipo directivo que le invitó a presentarse en el centro deportivo en su horario habitual.

A la calle, sin ruido ni despedidas

"Me estaban esperando en la puerta con un papel para que lo firmase y me marchase de allí sin hacer ruido ni hablar con los usuarios y argumentaron que mi rendimiento había bajado, pero ellos saben que no es cierto", se queja. Uno de los miembros del equipo directivo "llegó a reconocerme en privado que se me despedía por mi intención de presentarme a delegada sindical, para que dejara de molestar con estas cosas". Este periódico ha intentado ponerse en contacto con los directores de la empresa sin éxito.

Este viernes por la mañana convocaron las elecciones sindicales con carácter previo y Tania ya es candidata. El tema, además, ya está en la Inspección de Trabajo. "También me he puesto en contacto con los responsables competentes del Ayuntamiento de Murcia, porque cualquier decisión de la empresa debe ser comunicada al menos con 15 días de antelación al Consistorio y se han saltado todos los protocolos".

Desde el Ayuntamiento han mostrado su apoyo a la trabajadora y este mismo lunes se han comprometido a mediar ante la empresa. "Esto se tiene que solucionar ya mismo", refiere Tania citando a fuentes municipales.

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, recuerda que Forus La Flota es una empresa privada, concesión administrativa del Consistorio, "y no entramos en contratos y despidos salvo cuestiones que puedan causar un descontento en los usuarios". Como ha sucedido en esta ocasión, como atestiguan las reclamaciones de las alumnas de Tania.

"Este lunes me pondré en contacto con el equipo directivo para pedir explicaciones de lo ocurrido", asegura Coello. Desde el Ayuntamiento, además, harán un informe para analizar el expediente.

Al otro lado del teléfono, Tania se sonríe cuando cuenta que sus alumnas han bloqueado la clase esta mañana, y agradece sus muestras de cariño y el reconocimiento de su profesionalidad en estos momentos. "Mi despido es nulo, y voy a pelear hasta el último momento para que se haga justicia".