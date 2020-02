La oposición en bloque modifica a la fuerza los presupuestos de Navarra Suma en Pamplona

Ya lo decía la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, hace unos días: "Navarra Suma no puede gobernar en Pamplona como si tuviera mayoría absoluta, porque no la tiene". Y no solo no gobernará con mayoría absoluta, sino que lo hará con unos presupuestos con varias modificaciones pactadas por los tres partidos de la oposición en bloque. EH Bildu, PSN y Geroa Bai han acordado defender y votar conjuntamente en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona que se celebrará el próximo jueves enmiendas por valor de un millón de euros al proyecto de modificación presupuestaria que Navarra Suma llevará a debate en esa sesión, después de confirmarse la prórroga de los presupuestos del 2019 ante la imposibilidad de Enrique Maya de conseguir algún apoyo para sus cuentas del 2020.

En junio el PSN cumplió con su mensaje de campaña de no pactar con EH Bildu y por eso eso Enrique Maya (Navarra Suma) pudo hacer valer sus 13 concejales -a uno de la mayoría absoluta- para relevar en la Alcaldía de la capital navarra a Joseba Asiron (EH Bildu). Ahora esos 13 concejales no le son suficientes a Navarra Suma para sacar adelante sus primeros presupuestos de la legislatura. Tanto EH Buldu, como el PSN y Geroa Bai ya anunciaron en diciembre su voto en contra a las cuentas de Enrique Maya. Ahora, han ido un paso más allá y han pactado presentar de forma conjunta varias enmiendas al proyecto de modificación presupuestaria que llevará el Ejecutivo de Enrique Maya al pleno.

Y es que diferentes medidas tomadas por Enrique Maya como vetar la actuación de los payasos 'Pirritx, Porrotx eta Marimototos', o más recientemente la charla sobre sexualidad de la experta en género Paola Damonti que provocaron la reacción de diversos colectivos y fuerzas políticas, ha terminado por unir a las tres fuerzas de la oposición en el Ayuntamiento de Pamploa. Unión que ahora se materializa en este acuerdo.

El acuerdo se sustenta en dos principios: "mantener la financiación para todos los proyectos que las mismas fuerzas impulsaron en las inversiones financieramente sostenibles (IFS) y modificaciones presupuestarias aprobadas en 2019 y, por otra parte, fijar prioridades de nuevas inversiones en torno a 12 proyectos que se agrupan, genéricamente, en materia de barrios, movilidad, cultura, educación, deporte, comercio y turismo",han informado los tres grupos firmantes del pacto en un comunicado.

En concreto, EH Bildu, PSN y Geroa Bai han acordado sacar adelante tres inversiones en movilidad sostenible: el impulso a nuevos parkings disuasorios e intermodales en Rochapea y Echavacoiz, el proyecto de reurbanización y peatonalización de San Francisco y la redacción del proyecto de la segunda fase del Plan de Amabilización del centro, que incluye la reurbanización de Bosquecillo y Chinchilla. También en materia de transición ecológica, se defenderá una partida de 20.000 euros para un pequeño bosque urbano en el Parque de las Pioneras, en Lezkairu. En Educación, y en concreto en escuelas infantiles, el acuerdo contempla una partida de 200.000 euros para poner en marcha las obras del futuro centro de Lezkairu. Asimismo, en clave de cultura, se prevé aprobar una partida de 50.000 euros para iluminación y señalización de la sala de enlaces civiles y mobiliario para la Sala de Armas de Ciudadela.

En cuanto a los barrios, el acuerdo incluye partidas concretas para rehabilitar aceras en Mendillorri e impulsar las acciones ya previstas en Milagrosa-Arrosadia, Azpilagaña y Santa María La Real dentro del proyecto EDUSI. Un conjunto de medidas que dicen los tres grupos firmantes del acuerdo, "representan la mayoría municipal".

De esta forma Enrique Maya gobernará, al menos durante el 2020, en minoría, con unos presupuestos prorrogados y con unas modificaciones acordadas en bloque por toda la oposición que parece haber unido fuerzas para ponerle complicada la legislatura a Navarra Suma.