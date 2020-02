Técnicos de la Agencia Tributaria detectaron anomalías en las operaciones económicas de los imputados en el 'caso Osasuna'

Dos funcionarios de la Agencia Tributaria que realizaron un informe patrimonial sobre determinados acusados en el juicio del caso Osasuna han llamado la atención sobre algunas operaciones de dos exjugadores del Betis, en concreto, una venta de un coche por parte de Antonio Amaya y la compra de un barco por parte de Xavi Torres en las fechas en las que se investiga el supuesto amaño de partidos de final de la temporada 2013/2014.

En el caso de Antonio Amaya, los funcionarios constataron en junio de 2014 una entrada en efectivo de 13.000 euros en la cuenta de Antonio Amaya, entrada de dinero que estaría asociada a la venta de su coche. Según constataron los funcionarios, la sociedad a la que vendió el coche hizo el pago por esta operación en la cuenta de una tercera persona por un valor total de 26.000 euros. Pasados unos días, esa tercera persona sacó la práctica totalidad del dinero y, al día siguiente, se produjo la entrada en efectivo de 13.000 euros en la cuenta de Amaya.

En todo caso, han afirmado que no pueden precisar si el movimiento de efectivo de la cuenta de la tercera persona se correspondería con el efectivo que entró en la cuenta del exjugador del Betis. "Es un poco raro que le entre la mitad del precio -del coche-, no tiene sentido. Podría ser considerado como mínimo una operación rara", han señalado.

Los funcionarios, a preguntas del abogado de Antonio Amaya, han explicado que no ahondaron más en esta operación para poder aclararla y han señalado que entendieron que sería el Juzgado el que profundizaría si lo consideraba oportuno. Sí han afirmado que podría ser que los 26.000 euros ingresados en la primera cuenta fueran retirados en efectivo y entregados a Antonio Amaya.

Por otro lado, han explicado que les llamó la atención un cambio en las cantidades de efectivo que retiraba Antonio Amaya. "Se aprecia un descenso bastante acusado a partir de junio de 2014 en relación con el dinero que estaba sacando anteriormente. Desde enero de 2013 a mayo de 2014 sacaba de media 1.300 euros al mes y a partir de junio desciende hasta 300 euros de media", han afirmado. Del mismo modo, constataron un descenso en el uso de la tarjeta de crédito.

En relación con Xavier Torres, los funcionarios constataron en su informe que, aunque no había un patrón definido en su retirada de dinero en sucursal, esta retirada era mayor en 2013 que en 2014, pero no había grandes diferencias en las salidas de efectivo entre ambos años. Tampoco apreciaron diferencias "muy significativas" en el uso de la tarjeta.

Sí han hecho referencia a la compra de un barco por parte del jugador en junio de 2014. El pago, de 45.000 euros, se realizó mediante dos abonos en efectivo. Han señalado que no han constatado suficientes salida de efectivo del cajero y de sucursal para poder realizar este pago de 45.000 euros. "Se tendrían que haber visto retiradas en efectivo importantes que se pudiesen enlazar con este gasto", han apuntado, para señalar que no pueden vincular ese pago con dinero procedente de sus cuentas.

En el caso de Jordi Figueras, los funcionarios constataron que su entonces compañero de equipo Antonio Adán le hizo un ingreso de 11.125 euros por el concepto de "boda" y Figueras le devolvió a continuación 10.000 euros. "Nos llamó la atención por la cuantía, porque eran compañeros del Betis y porque era mayo o junio de 2014. Desde mi punto de vista ha sido un error, tiene toda la pinta de que -Antonio Adán- le ha regalado más dinero del que pensaba regalar", ha señalado uno de los funcionarios.

En cuanto a la retirada de efectivo, han explicado que no pueden establecer un patrón de retiradas en efectivo en la medida en que hay meses tanto en 2013 como en 2014 en los que no saca dinero. "Había sacado 40.000 euros el 7 de marzo de 2014, lo que puede explicar que tenga efectivo, pero no sabemos qué ha hecho con ese efectivo", han apuntado. Por otro lado, ha afirmado que se produce "un aumento considerable" de gastos de tarjeta que podría estar relacionado con la celebración de la boda del jugador.

Apuestas deportivas

Los funcionarios de la Agencia Tributaria también realizaron un informe sobre la actividad de juego y apuestas que pudieron realizar personas implicadas en la causa. Su conclusión más relevante es que desde una cuenta de juego de Jesús Peralta, exdirectivo de Osasuna, se apostaron "cantidades bastante importantes de dinero en 2013 y 2014". "En 2013 se hacen apuestas por más de medio millón de euros y en 2014 apuestas por más de un millón de euros", han explicado, para señalar que, después de estas apuestas las pérdidas anuales podrían ser de unos 40.000 o 50.000 euros.

Anomalías en la economía de los exdirectivos de Osasuna

Un perito de la Hacienda Foral ha confirmado que el exdirector de la Fundación Osasuna Diego Maquirriain tuvo en 2014 un incremento patrimonial "con cierto exceso con referencia a los ingresos declarados", una situación, que, ha indicado, se dio también en los años 2009, 2010 y 2011. En el año 2014, ha indicado, Maquirriain incrementó su patrimonio en 54.000 euros, una cantidad muy cercana a los 57.000 euros declarados a Hacienda en este año, "algo que no parece lógico", ha comentado el perito, teniendo en cuenta los gastos propios de alimentación o facturas necesarios para tener un cierto nivel de vida. Este incremento patrimonial, ha concretado, se materializa principalmente en un aumento de imposiciones y amortización de préstamos.



También ha hecho referencia al cobro de diversos cheques en los años 2013 y 2014 con una cuantía total de unos 30.000 euros, la mayoría por conceptos de patrocinio deportivo, que Maquirriain cobró en efectivo en vez de hacer un abono en cuenta y que posteriormente figuraban en las cuentas de la fundación.



Respecto a sus salidas de dinero, ha comentado que en el 2014 tan solo hizo una retirada de su cuenta bancaria de 7.000 euros “aparentemente porque disponía de efectivo”, aunque su mujer sí realizó más reintegros, por lo que no ha considerado anómalo este punto.

Respecto al expresidente del club Miguel Archanco ha destacado que en el año 2014 "baja considerablemente el uso de la tarjeta", pasando a ser de una tercera parte de lo que se registró en 2013, y el de los reintegros, que bajaron a la mitad. En cuanto a su patrimonio, ha comentado que a partir del 2012 empieza a mermar, realizándose en 2014 la donación de varios inmuebles que hacen que se reduzca en gran medida.



Del exgerente Ángel Vizcay ha referido que no había un incremento patrimonial extraño y que las salidas de dinero de sus cuentas fueron constantes, si bien ha matizado que hay un importante incremento patrimonial de un cuñado de 38.500 euros el 2013 y 28.500 euros en 2014. Este incremento basado en valores inmobiliarios "no casa con sus ingresos declarados", ha apuntado el perito haciendo referencia a que este contó con unos ingresos de 21.000 en 2013 y 13.000 en 2014.



Txuma Peralta, exdirectivo del Osasuna, es según el perito quien "mayores importes tiene de ingreso en efectivo", con una suma de aproximadamente 55.000 euros en 2013 y 39.300 en 2014, ingresados en pequeñas pero frecuentes aportaciones.



La justificación de estas cuantías, ha indicado, serían las dietas que Peralta asegura haber recibido por parte del club, que desde junio del 2012 a junio del 2014 ascenderían a 65.000 euros según la declaración del exdirectivo, y las ganancias en apuestas, en las que invertía grandes cantidades. Asimismo, el perito se ha referido a la existencia de una transferencia para la devolución de un préstamo de 60.000 euros a Osasuna que este habría entregado previamente al club en efectivo.



Respecto al exdirectivo Sancho Bandrés ha considerado que no había nada extraño en el uso de tarjetas y dinero en efectivo, ya que aunque este último se duplicó en el año 2014, el incremento se debe a un único cargo.