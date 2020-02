Miembros de la Comisión Económica de Osasuna confirman la opacidad en las cuentas de la Directiva de Archanco

A medida que los testigos van prestando declaración, sobre todo los que tenían relación con las cuentas económicas de Osasuna, va quedando más claro que la gestión financiera y la contabilidad eran cosa de la Directiva de Miguel Archanco, que no quería que nadie más se entrometiera en ello, hasta llegar a tal punto de no dar acceso a la información económica a la comisión creada específicamente para las labores de asesoramiento en la gestión de la entidad, lo que provocó que dos de sus miembros dimitieran.

Son Miguel Ángel Benito y Javier Izco, que ante la pasividad de los miembros de la directiva que ahora están imputados en el 'Caso Osasuna' por delitos de apropiación indebida, falsedad contable y corrupción deportiva, entre otros, presentaron su dimisión en mayo de 2014, meses antes de que se destapara el caso a raíz de la confesión del exgerente Ángel Vizcay en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Ambos han justificado su decisión de dimitir en que no se atendieron sus "reiterados" intentos para mantener reuniones con la Junta Directiva y porque no se les facilitó "ningún tipo de información".

Javier Izco ha explicado que tan solo se reunió con la Junta Directiva en los dos años que estuvo en la Comisión Económica del club una vez, y que fue un encuentro "a modo de presentación" a su llegada al cargo en 2012. A partir de ahí asegura que "nunca" volvió a tener una reunión con la directiva. Según ha señalado, la Comisión, órgano formado por cuatro personas y que debía emitir un informe antes de las asambleas del club, no llegó a recibir nunca documentación económica. "El que era portavoz de la Comisión intentó que tuviéramos algún tipo de reunión para solicitar la documentación necesaria para poder hacer nuestro trabajo", ha dicho, señalando que la petición se hizo al entonces gerente, Ángel Vizcay.

Una comisión económica sin acceso a la documentación

La declaración de los dos miembros de esta comisión ilustra muy bien cómo funcionaba la Directiva del expresidente Archanco de puertas para dentro en materia económica, con tal opacidad que ni los propios encargados de asesorarle en las cuentas tenían acceso a la documentación necesaria para ello. Es decir, contratos, facturas o justificantes de extracciones de dinero. Unas declaraciones que van muy en la línea de las que hizo la semana pasada el excntable de Osasuna Tomás López, que reconoció "salidas de dinero constantes sin soporte documental". Y al igual que les pasaba a los dos miembros de la Comisión Económica, cuando pedía justificación, nadie le daba respuesta. "Me pedían dinero en efectivo y no me decían para qué era, yo lo fui anotando como entradas de dinero en otra caja contable para saber el dinero que iban pidiendo los directivos y que estaba pendiente de justificación", declaró.

En el caso de Javier Izco, ha asegurado que desde que entraron él y Miguel Ángel Benito en el club intentaron "en sucesivas y reiteradas ocasiones" reunirse con la Junta, lo que les "resultó imposible"."Entendíamos que era la labor que teníamos que desarrollar, que era asesorarles, llevar cierto control de las cuentas, nos resultó imposible juntarnos con ellos" ha explicado. A raíz de esa actitud por parte de la cúpula directiva del club rojillo, "y en vista de que eso no tenía sentido, presentamos la dimisión", ha concluido.

Por su parte, Miguel Ángel Benito ha añadido que "la Junta Directiva obviaba" la existencia de esta Comisión Económica. "Nos llevamos el chasco de que no había facilidad para acceder a la información y estar allá de florero era una forma de amparar una Comisión que a efectos reales no existía", ha señalado.

Un viaje de trabajo

Además de los dos miembros de la Comisón Económica este martes también ha prestado declaración como testigo Juan Ignacio Patús, responsable de la agencia que organiza viajes para Osasuna, que fue quien llevó en coche hasta Madrid a los exdirectivos de Osasuna acusados es el caso Ángel Vicay y Txuma Peralta a la reunión en el hotel Los galgos de Madrid con los jugadores del Betis para pactar, al menos, una prima de 400.000 euros para que el club verdiblanco ganara al Valladolid. Ésto lo han reconocido tanto los dos exmandatarios rojillos como el exjugador del Betis Antonio Aaya. Vicay, además, reconoció que en esa reunión también se pactó un pago de 250.000 euros para que el Betis perdiera en Pamplona en la última jornada, algo que han negado los otros dos implicados.

Juan Ignacio Patús fue quien les llevó en coche a Madrid porque, según ha declarado, "hubo un error en los billetes de tren". Ha asegurado que desconocía cuál era el contenido de la reunión y que no vio con quién se reunieron Vizcay y Peralta y que "nunca" le contaron para qué eran esas gestiones. Según ha apuntado, los directivos de Osasuna no hablaban delante de él de cuestiones de trabajo.