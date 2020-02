Exjugadores del Betis niegan que en el vestuario se hablara de un pacto con Osasuna para amañar partidos

“Para un gol que meto, la que se lía. Lo llego a saber, señora letrada, y tiro el balón fuera", ha declarado entre risas el exjugador del Betis Juanfran Moreno, lo que ha provocado varias carcajadas en la sala del juzgado de la Audiencia Provincial de Navarra, en el que están teniendo lugar las sesiones del juicio del 'caso Osasuna'. Juanfran Moreno fue el autor del 4-3 definitivo en el partido que enfrentó al Betis y al Valladolid en la penúltima jornada de la temporada 2013/2014 y que se investiga por un posible caso de amaño acordado entre exdirectivos de Osasuna que presuntamente pagaron 400.000 euros a tres exjugadores del Betis por ganar al Valladolid, rival directo de Osasuna por la permanencia. El gol fue en el tiempo de descuento y de falta directa desde más de 40 metros, lo que han usado como argumento de que no podía tratar de un encuentro pactado los abogados de los tres exjugadores verdiblancos imputados en el caso.

Todos los exjugadores del Betis que han declarado hoy como testigos en el juicio del 'caso Osasuna' han negado que en el vestuario se hablara de una posible prima de Osasuna y que se les hubiera ofrecido dinero por ganar o dejarse perder algún partido. Todos ellos han coincidido en que el partido ante el Valladolid se ganó de forma sorprendente en el último minuto con un gol de falta desde larga distancia y que en la última jornada ante Osasuna "el Betis mereció ganar" por el número de ocasiones que tuvo, y que Andrés Fernández, el portero del club rojillo "fue el mejor del partido".

En concreto, Juanfran Moreno ha contado que no recibió ningún ofrecimiento de dinero por parte de ningún representante de Osasuna y que tampoco recibió ninguna cantidad. "Y si la hubiera recibido lo hubiera denunciado", ha asegurado el futbolista en su declaración como testigo. Preguntado por si escuchó rumores de amaños en esa temporada, ha contado que "hace años era normal escuchar rumores", pero ha insistido en que "nadie directamente me ha ofrecido dinero como tal". "Al final de temporada siempre hay rumores de algún equipo, pero nunca lo he visto", ha remarcado.

Sobre el partido del Betis contra el Valladolid, ha relatado que fue suplente y que estaba enfadado por ello, pero que salió al campo en el minuto 70 y metió el último gol. Según ha indicado, fue su primer gol en Primera División, ya que él jugaba como defensa, aunque entre risas se ha calificado de "especialista tirando faltas". "Sobre todo después de meter ese gol", le ha respondido también entre risas la letrada ponente del caso, Raquel Fernandino. "En términos futbolísticos diría que el partido lo ganó Juanfran con su gol", ha manifestado el jugador. Respecto al partido de Osasuna contra el Betis, el último de la temporada, ha manifestado que recuerda que estuvieron "a puntito de empatar ese partido" y ha subrayado que él, como futbolista profesional, no contempla que le insinúen recibir dinero por perder.

Juanfran, que ha venido desde Turquía, donde juega actualmente, para prestar declaración, ha terminado el interrogatorio con otro chascarrillo cuando la letrada le ha dado las gracias por desplazarse hasta Pamplona, "con el esfuerzo que conlleva". "Gracias a usted, al menos hemos comido bien un día", le ha contestado, provocando de nuevo las risas de varios magistrados de la sala.

También Javi Chica, de la plantilla del Betis en la temporada 2013/2014, ha negado que empleados o directivos de Osasuna le ofrecieran dinero para el amaño de partidos y ha asegurado que tampoco lo hicieron compañeros de su equipo. Ha señalado, además, que no oyó ningún comentario sobre amaños de partidos en el vestuario y ha asegurado que conoce que es "ilegal" amañar partidos. Chica ha afirmado, sobre el partido del Betis contra el Valladolid, que por el resultado (4-3) es "obvio que fue un partido loco". "Hacer tres goles fuera de casa y acabar perdiendo es un resultado difícil", ha relatado.

Respecto al partido de Osasuna contra el Betis, ha negado que algún compañero de su equipo jugara con poca "intensidad" y ha recordado que "acabamos 2-1 y cerca estuvimos de empatar". "Tuvimos muchas ocasiones de goles en ese partido. Marqué un gol y el portero me hizo tres paradas", ha señalado.

El resto de exjugadores verdiblancos que han prestado declaración como testigos este miércoles, Antonio Adán, Rubén Castro, Salva Sevilla y Cedric Mabwat, han negado también haber recibido dinero por ganar o perder ningún partido o que incluso se comentare en el vestuario. Declaraciones que contradicen a las del exjugador del Betis imputado, Antonio Amaya, que llegó a reconocer haberse reunido con el exgerente rojillo Ángel Vizcay y el exdirectivo Txuma Peralta en el hotel Los Galgos de Madrid en el que acordaron una prima de 400.000 para que ganaran al Valladolid, que "no se cumplió", aseguró Amaya, aunque Vizcay, por su parte reconoció haberle dado el dinero dentro de su coche en el garaje de su casa en Sevilla.