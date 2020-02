Los abogados de Figueras y Torres se querellarán ante la Liga y el Valladolid por intentar primar al Espanyol a modo de señuelo

Los abogados de los exjugadores del Betis Jordi Figueras y Xavi Torres, imputados en el juicio del 'Caso Osasuna' por presuntamente haber recibido 650.000 euros por ganar al Valladolid y dejarse ganar ante Osasuna, van a querellarse contra el expresidente del Valladolid, Carlos Suárez, y el director deportivo, Alberto Marcos, que confesaron haber intentado primar al Espanyol, "a modo de señuelo" para ver si aceptaba primas por ganar e "intentar obtener información" de si Osasuna había pactado con el club catalán empatar su partido. Dicho intento de prima lo hicieron con el consentimiento de Tebas, aseguraron, ante quien los letrados también van a querellarse por, entienden ellos, un indicio de comisión de delito de corrupción deportiva, tal y como ha adelantado el 'Diario de Noticias de Navarra', y ha podido confirmar este periódico.

Los letrados han presentado un escrito requiriendo determinada información a la Sección número dos de la Audiencia Provincial de Navarra en la que se está juzgando esta causa para presentar dicha querella. Las defensas también entienden que hay indicios de un delito de falso testimonio vertido en causa penal y un delito contra la Administración de Justicia.

En su declaración el pasado lunes en calidad de testigo, el expresidente del Valladolid Carlos Suárez, afirmó que en la temporada 2013/2014 ante las informaciones de que Osasuna "se estaba moviendo", trató de informarse de si esos rumores eran ciertos y si Osasuna estaba primando a terceros por ganar a rivales por la permanencia del club navarro, entre ellos el Valladolid. De esta forma, Suárez afirmó que el director deportivo Antonio Marcos llamó al por entonces capitán del Espanyol, Sergio García, para ofrecerle 25.000 euros de prima "a modo de señuelo". Suárez dijo que no llegaron a un acuerdo porque Sergio García les dijo que "ya estaba pactado".

En su testifical, el expresidente del Valladolid, también declaró que en los días en los que se celebraban los partidos Betis-Valladolid y Osasuna-Betis, habó con el entonces bético Jordi Figueras, los abogados de este y de Torres. Unos hechos a los que no se refirió en su declaración en la fase de instrucción en el año 2015. En el interrogatorio Suárez dijo que habló con Figueras, que le comentó que "era normal que hubiera primas a terceros por ganar", pero que no le confirmó que se les hubiera primado por ganar al Valladolid. Por ello las defensas de los exjugadores del Betis consideran que Suárez habría faltado deliberadamente a la verdad al afirmar que uno de los acusados le habría reconocido la existencia de contactos con directivos de Osasuna para percibir primar por ganar al Valladolid. Conversaciones que aseguran que nunca se produjeron y que por lo tanto el relato de Suárez es falso.

Posible denuncia al juez instructor

Por otro lado, gran parte de los abogados de los once imputados en el ´caso Osasuna' están estudiando la posibilidad de denunciar al juez Fermín Otamendi, instructor del caso, por haber violado el artículo 439 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prohíbe al juez hacer ningún ofrecimiento, promesa o coacción a los testigos durante el proceso de toma de declaración de Sisinio González -Sisi- en junio de 2015.

En su declaración del pasado lunes Sisi apuntó que en 2015, en la fase de instrucción, “vine a declarar ante tres personas, no sé ante quiénes, y antes de empezar me dijeron que entrara en el despacho de uno de ellos, no recuerdo su nombre. Ellos me dijeron: 'sabemos que eres una persona muy íntegra que quieres colaborar, y ante las posibles represalias de los equipos te vamos a resguardar el contrato'. Y le llamaron a través de un teléfono fijo a Javier Tebas. Yo no hablé con él, pero deduzco que es Tebas, porque la persona que le llamó dijo que era Tebas”. En su declaración Sisi apuntó que la persona que le condujo al despacho fue una de las que le tomó declaración en referencia a Otamendi, aunque no lo citó ante el tribunal.