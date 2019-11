Cierre de campaña electoral: Los partidos navarros agotan todas las balas de la recámara antes del 10 N

La campaña electoral ha sido breve pero intensa para los partidos navarros. Arrancó el pasado 1 de noviembre, y ha finalizado este viernes, prácticamente a las diez de la noche, con el último mítin de EH Bildu. Los sondeos electorales apuntan a que cuatro de los cinco escaños los ocuparán Navarra Suma (2), PSN (1) y Podemos (1), y que hay un escaño en juego, por el que se pelean PSN y EH Bildu. En las últimas elecciones generales, el escaño se lo llevaron los socialistas pero por un puñado de votos. Apenas 408 votos.

Los primeros en concluir la campaña de manera oficial han sido los candidatos de Podemos Navarra-Ahal Dugu. Este jueves, la cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso, Ione Belarra, ha estado acompañada por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, y el resto de sus compañeros de formación. Ante unas 200 personas que se acercaron al acto, Monedero ha pedido el voto para Podemos para "revertir esta deriva a la derecha del PSOE". Este viernes, en declaraciones a los medios, y tras ese acto oficial de cierre, Ione Belarra ha pedido a los ciudadanos que "llenen las urnas de votos morados para empujar a Pedro Sánchez a un gobierno progresista". Belarra ha asegurado que Sánchez ha dejado claro durante la campaña que "por sí mismo no va a conformar un gobierno de izquierdas, igual que por sí solo no sacó adelante la moción de censura que echó a Rajoy. Solo así "vamos a poder enfrentarnos a los grandes retos que tenemos por delante como las violencias machistas, la emergencia climática, la desigualdad rural o la brecha digital", ha subrayado.

Cierre de campaña electoral: Podemos

La coalición Navarra Suma (Ciudadanos, PP y UPN) ha celebrado en su sede el acto de cierre de campaña. El cabeza de lista al Congreso, Sergio Sayas, ha asegurado son la única opción para que "Pedro Sánchez no sea presidente de España con los votos de los independentistas". Sayas ha subrayado que "es muy importante votar este domingo para que a los culpables de esta irresponsabilidad no les salga gratis" y para poder hacer frente a los retos más inmediatos, como una "desaceleración económica generalizada internacional, el independentismo, la destrucción de empleo o el Brexit". En el acto también ha intervenido la cabeza de lista al Senado, Ruth Goñi, que ha acusado a Pedro Sánchez de "bloquear el país" y de haber "paralizado reformas urgentes y necesarias". Goñi también ha apelado a la necesidad de impulsar la natalidad y un Pacto de Estado por la Educación.

Navarra Suma, cierre de campaña

Los socialistas han puesto punto y final a la campaña electoral con un reducido acto en la sede del Paseo de Sarasate. En él, la actual presidenta de Navarra, María Chivite, ha advertido de que "si las derechas suman, pactarán". Chivite ha hecho referencia a la pasividad con la que los diferentes líderes políticos actuaron ante Santiago Abascal (Vox) durante el debate cuando propuso algunas medidas relativas a la migración y a la violencia de género. Chivite ha subrayado que "a Navarra Suma no le preocupa tener a Vox en el Gobierno de España", y prueba de ello es que "Javier Esparza (líder de la coalición) no ha dicho nada sobre ello en diez días de campaña". "El que calla, otorga", ha concluido. En la misma línea, el candidato al Senado, Toni Magdaleno, ha hecho referencia a la amenaza de Vox de ilegalizar a "partidos políticos contrarios al suyo" y ha criticado el "silencio clamoroso" de las derechas. La candidata número dos al Congreso, Conchi Ruiz, ha incidido en que es importante votar para defender "la ley del matrimonio entre personas del mismo género, la ley de igualdad, y las leyes y medidas para actuar contra el cambio climático". Ruiz ha criticado también a Ione Belarra, la candidata de Podemos, por "bloquear" la formación de un Gobierno, y ha advertido de que si es "EH Bildu quien consigue el escaño será un voto independentista más en el Congreso, un voto que no representa a Navarra porque Navarra es diversa y plural".

Cierre de campaña electoral: PSN

Geroa Bai ha dado por finalizada su campaña electoral durante la tormenta que ha arreciado en Pamplona este viernes. Precisamente a ese "chaparrón" ha hecho referencia una de las caras más visibles de la coalición, la expresidenta de Navarra y exdiputada por Geroa Bai, Uxue Barkos, quien ha afirmado que "llegamos a una tormenta de campaña electoral, la peor que hemos tenido en 40 años de democracia. Una campaña sin propuestas y con cinco candidatos de la incapacidad, de la frustración". Barkos ha criticado a los principales partidos políticos españoles por no haberse plantado ante el avance de la ultraderecha: "Han estado callados, acomplejados. No sé si es la derechita cobarde o toda la política cobarde". En el acto también ha tomado la palabra la candidata al Senado, Esther Cremaes, quien ha subrayado la fuerza de Geroa Bai por no tener "ningún tipo de supeditación a ningún tipo de partidos". Entre las principales líneas de actuación en las que van a trabajar si obtienen esa representación -más allá de la presencia de Koldo Martínez, elegido senador autonómico por Navarra- ha enumerado las pensiones, los migrantes y la realidad de los MENA (menores extranjeros no acompañados). La última en intervenir ha sido María Solana, candidata al Congreso, quien ha reforzado el trabajo que ha realizado la coalición "txikita pero apañada". Solana ha insistido en que son la única opción de llevar "la voz de Navarra" a Madrid y ha apelado al voto de los más de 60 000 votantes que confiaron en Geroa Bai en las elecciones autonómicas de mayo porque "Geroa Bai puede llegar a ir a Madrid si esas más de 60 000 personas vuelven a decir que sí a lo que representamos".

Cierre de campaña electoral: Geroa Bai

Los últimos en dar por terminada esta campaña electoral han sido los representantes de EH Bildu, que han reunido a sus afiliados y votantes en el frontón Labrit en un acto que ha terminado cerca de las diez de la noche. En él ha intervenido el exalcalde de Pamplona, Joseba Asirón, que ha subrayado que la candidata al Congreso, Bel Pozueta, refleja "los valores de justicia y valentía, de fortaleza y honestidad, y desde luego, de dignidad. Esta mujer destila esta mujer una enorme dignidad". Tras él , y entre gritos de "Askatu Altsasukoak" y "Etxera euskal presoak", ha tomado la palabra el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien ha asegurado que van "a Madrid para que nos devuelvan a los nuestros de una vez por todas y traerlos a casa". Otegi ha insistido en que "si queremos vivir en sociedades justas y democráticas hay que salir cuanto antes del Estado español y construir nuestras propias repúblicas". Por ello, ha dicho, es importante estar en Madrid, aunque con "una vocación provisional" que nos facilite "tener una embajadora allí" en el futuro. Otegi también ha tenido unas palabras para Pablo Iglesias: "Dijiste el otro día que estas orgulloso de que haya guardias civiles en vuestras listas, nosotros estamos orgullosos de que no haya un guardia civil en nuestras listas".

Antes de la intervención de la candidata al Congreso por Navarra, Bel Pozueta, han actuado un grupo de mujeres caracterizadas como brujas, en referencia a los carteles que aparecieron en el último acto de campaña que hizo EH Bildu en Tudela. Pozueta ha afirmado que "van a Madrid a por Justicia" y que "la solución a los problemas territoriales del Estado español pasan por dar derecho a decidir". Ha insistido: "O les obligamos a coger la bifurcación de la democracia, o no lo harán. Es tiempo de soluciones. Es tiempo de traer a los nuestros a casa".