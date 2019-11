Ione Belarra, de Unidas Podemos: "Sánchez va a tener que entender que, aunque quiso parecerse a Felipe González, no lo es"

Ione Belarra Urteaga (Pamplona, 1987) es psicóloga y una de las referencias estatales de Podemos. Busca repetir escaño en el Congreso de los Diputados y llevar a Madrid "las políticas feministas" e "incorporar que solo sí sea sí en el Código Penal". Atiende a este periódico por teléfono entre acto y acto durante la preparación de la campaña.

Arrancamos por Navarra, por el caso Alsasua. ¿Cómo lo valoras?

Creo que el caso Alsasua es una de las mayores injusticias que hemos vivido en nuestro país en los últimos años. Sobre todo porque en cualquier otro lugar, algo como una pelea de bar se hubiera saldado con una pena mínima o con una multa. Sin embargo, en este caso, vemos muchísimos años de prisión, penas completamente desajustadas. Quiero destacar la reacción de la ciudadanía navarra. Creo que la gente ha dado una lección de dignidad, manifestándose de manera mayoritaria y entendiendo una cosa que es muy importante, que es que cuando la justicia no es proporcional, deja automáticamente de ser Justicia. Y eso no es algo que afecte sólo a los chicos de Alsasua. Es algo que nos afecta a todos y a todas porque cuando la Justicia no es digna de tal nombre, toda la sociedad se ve perjudicada.

Por lo tanto, por su respuesta, califica lo ocurrido en Alsasua como una pelea de bar, más que una agresión a la autoridad.

Bueno, yo creo que es lo que ha quedado de manifiesto en el juicio y me parece que es lo más ajustado a lo que sí pasó. Lo llamativo de este caso es que comparándolo con otros muy parecidos, como por ejemplo, que el nieto de Franco haya quedado absuelto de un encontronazo con unos guardias civiles que sí que estaban de servicio. Y sin embargo, en este caso, en una pelea de bar con unos agentes de paisano, se ven penas tan desajustadas. Me parece que la comparación evidencia muy claramente que estamos ante una gran injusticia. Unidas Podemos siempre ha condenado cualquier forma de violencia, pero lo más grave de este caso es la injusticia que se está cometiendo por la desproporción.

En cuanto a la Ley de Símbolos de Navarra. Hay una propuesta de ley foral de Navarra Suma. El Gobierno emitió un informe desfavorable. Finalmente, con los votos del PSN se ha admitido a trámite. ¿Qué postura va a adoptar Podemos? ¿Es necesaria una nueva ley de Símbolos?

Bueno, el PSN cambió de posición, y finalmente permitió que se tramitará, pero en general creo que si en algo hemos estado de acuerdo es en que los símbolos tienen que poder representar las distintas sensibilidades que existen en Navarra y que, precisamente el texto de Navarra Suma va en el sentido contrario, que es el de restringir. Cualquier texto legislativo que se apruebe, y más en un gobierno que se dice progresista, tiene que respetar esa diversidad.

¿Ese respeto a la diversidad se traduciría en un ikurriña [en los edificios públicos navarros] sí?

Bueno, yo creo que eso es simplificar al máximo. Me parece que hemos dejado clara nuestra posición en el Parlamento foral en muchas ocasiones. Tiene que ver con el respeto a lo que piensen la mayoría de los vecinos en cada uno de los de los pueblos, municipios y ciudades, y eso es lo que vamos a defender.

Respecto al decreto foral del euskera hay una sentencia que anula algunos artículos y se va a trabajar en una nueva normativa. ¿Qué postura va a mantener Unidas Podemos? ¿El Gobierno tendría que haber recurrido la sentencia?

Creo que la sentencia no protege todo lo que debería una riqueza cultural como es el euskera, que además es una lengua que ha sido minorizada con políticas que le han ido perjudicando a lo largo de los años. A mí eso es algo que me preocupa como navarra y como alguien que respeta y quiere cuidar nuestra diversidad cultural. Me parece que el recurso, desde luego, era el gesto político más sencillo hacia afuera, pero creo que no resuelve el fondo del problema porque no va al fondo de la sentencia. Solo se podría recurrir en cuanto a la forma, y además, dejaría en una cierta inseguridad jurídica a la gente que no tiene plaza fija y a todas las personas que se puedan presentar a una plaza en los próximos años. Por ese motivo, la posición que hemos adoptado desde Podemos Navarra es un grupo de trabajo con Geroa Bai y con PSN para resolver la situación antes de que finalice el plazo del recurso. Esto es lo que estamos trabajando y yo confío en que podamos dar una solución a través de una orden foral o una herramienta parlamentaria similar para que se reconozca el euskera como un mérito, y encontrar un equilibrio.

¿Van a apoyar el justificar el porqué se necesita euskera en esa plaza o quieren considerarlo como un mérito, como pasa ahora con el resto de lenguas extranjeras, que suma simplemente por tenerlo?

Estamos trabajando. Cuando lleguemos a una conclusión os la trasladaremos.

Más allá de Navarra, ¿cómo es posible que aquí estén ustedes dentro del Gobierno con el PSN, si en Madrid los socialistas no podían dormir?

Pues esa es una muy buena pregunta que creo que habría que hacerle tanto a Chivite como a Pedro Sánchez. A mí me gustaría que la señora Chivite convenciera a Pedro Sánchez de una cosa que es una evidencia: cuando tú no tienes mayoría absoluta, es fundamental que llegues a acuerdos con otras fuerzas políticas para poder armar un Gobierno, y eso se tiene que traducir en un Gobierno de coalición. El hecho de que hayamos podido llegar a un acuerdo en Navarra, pero también en otras cinco comunidades autónomas; de que sea lo normal en la mayoría de los municipios y en todas las comunidades donde nadie tiene mayoría absoluta, también donde gobierna la derecha, pues revela que Pedro Sánchez no ha cumplido con el mandato que salió de las urnas. Da la sensación de que solo se respetan los votos de los ciudadanos cuando votan lo que ellos quieren. Un resultado como el que salió el 28 de abril tenía que haberse traducido en un gobierno de coalición, y que a medio plazo, Pedro Sánchez va a tener que entender que aunque quiso parecerse a Felipe González, no es Felipe González, y tiene muchos menos votos.

¿Hasta qué punto es Unidas Podemos responsable de estas nuevas elecciones?

Bueno, yo creo que los responsables de estas nuevas elecciones son unos poderes económicos que han dicho claramente que Unidas Podemos no puede estar en el Gobierno. La señora Ana Patricia Botín y el Banco Santander mandaron una carta el día 29 de abril diciendo muy claramente que preferían o un Gobierno del PSOE en solitario o un acuerdo con Ciudadanos. Es evidente que hay muchos poderes económicos a los que no les interesa que haya una fuerza de Gobierno comprometida con derogar la reforma laboral o la ley mordaza. También nos dijeron en las negociaciones que éramos inquietantes para la CEOE. El PSOE y sobre todo Pedro Sánchez han cedido a esas presiones y se ha puesto un veto a cuatro millones de personas que apostaron por Unidas Podemos el 28 de abril.

Sí, pero en lo referente a la actuación de Podemos, ¿cambiaría algo de lo que han hecho en estas negociaciones? ¿Cederían en algún punto concreto de negociación?

Nosotros no paramos de ceder. Y te lo digo en primera persona porque fui una de las personas que llevé las negociaciones. No paramos de ceder en casi cuatro meses en los que renunciamos a varios ministerios, respetamos y fuimos leales en la cuestión catalana y apostamos por el diálogo. Dijimos también que nuestra apuesta programática era cumplir los artículos más sociales de la Constitución. Y, por último, hasta nuestro candidato Pablo Iglesias dio un paso a un lado para no ser la excusa que permitiera al PSOE llevarnos a nuevas elecciones. Creo que más cesiones no se pueden hacer y que quien no se movió ni un solo milímetro desde el principio de la negociación fue el PSOE. Pedro Sánchez lo reconoció al final diciendo que no quería un acuerdo con Podemos porque no podría dormir por las noches.

Entonces, ¿no cambiarían nada de lo que han hecho?

Bueno, yo creo que siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero nosotros tenemos una diferencia con el resto de fuerzas políticas, y es que cumplimos con lo que decimos, y eso no lo puede decir todo el mundo. El viernes anterior a las elecciones del 28 de abril, el señor Pedro Sánchez hizo una entrevista en El País diciendo que no habría ningún problema para que Unidas Podemos estuviera en el Gobierno. En 2015, prefirió echarse en brazos de Ciudadanos antes que hacer un acuerdo con nosotros. Finalmente, el PSOE se abstuvo para que gobernara el PP. Han hecho todo lo posible para que Unidas Podemos no llegue al Gobierno y demuestre que sí se pueden cambiar algunas cosas. Entonces, honestamente, en este caso no se pueden repartir responsabilidades de manera equitativa, y aunque nosotros siempre podemos hacer las cosas mejor, no nos hemos equivocado de bando, hemos estado con la gente a la que le suben el alquiler, que no puede pagar la factura de la luz, y otros creo que no pueden decir lo mismo.

Pregunta obligada. Irrumpe Más País en la política nacional, ¿temen que les puedan quitar demasiados votos?

Creo que es respetable que cualquiera que quiera se pueda presentar a las elecciones generales. Hay muchas opciones, como las ha habido siempre, aunque ahora haya algunas que salen más en televisión que antes. A mí lo que más me preocupa de estas elecciones no es quien se presente, es qué van a hacer los partidos políticos con respecto a la recesión. En esta campaña no se está hablando de los problemas de verdad de la gente. Vamos hacia una recesión económica, según todos los expertos, y bien sea por Cataluña, bien sea por la exhumación de Franco, el caso es que no se está hablando de las cuestiones que más le preocupan a la gente, que son los recortes que van a hacer. No se está hablando de ese documento que ha enviado el PSOE a Bruselas y que reconoce que van a recortar la Educación hasta el 4% del PIB, cuando ellos se levantaron del Pacto de Estado de Educación porque el PP no se comprometía a un 5% de inversión. También se han comprometido a dejar la Sanidad pública por debajo del 6% del PIB. Me parece que son cuestiones muy importantes que están quedando de soslayo en esta campaña.

¿Se ve en una coalición de Gobierno con Errejón y Sánchez?

Yo no haría futuribles. Digo que, de momento, lo que tenemos que aclarar todos en estas elecciones es de qué lado se va a estar. Si se va a estar con el Banco Santander y la CEOE, o si vienen recortes, se va a aplicar un Impuesto de Patrimonio a la gente que tiene más de un millón de euros, excepto en los primeros 400 000 euros. Y si alguien va a hacer algo para recuperar, por ejemplo, el rescate bancario que todavía nos deben los bancos de la anterior crisis, la de 2008. Yo creo que nosotros podremos llegar a un acuerdo con todo aquel que se comprometa a hacer las medidas que de verdad protejan a la gente, pero estas elecciones no van de futuribles, van de quién va a hacer algo en serio a partir del 10 de noviembre.

¿Tendría mejores resultados Unidas Podemos si Pablo Iglesias diese un paso a un lado?

A mí me gustaría que esa pregunta se la hicieran alguna vez a algún candidato de otro partido. Me parece que si alguien ha sido un impedimento para que haya un Gobierno en este país ha sido Pedro Sánchez, y nadie le pregunta si sería mejor que hubiera otro candidato en el PSOE. Pablo Iglesias demostró una generosidad muy importante dando un paso a un lado durante las negociaciones de este verano. Creo que ninguna otra fuerza política, y mucho menos el PSOE, sería capaz de hacer un gesto así para facilitar un Gobierno que mejorara la vida de la gente. Eso a Pablo le honra, y mucha gente está realmente orgullosa de que sea nuestro candidato. Pablo tiene una valoración muy alta entre los votantes de Unidas Podemos. Yo creo que Pablo Iglesias es uno de nuestros mayores valores, si no el que más.

Hablamos ya de Cataluña. Si los disturbios callejeros continúan, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Habrá que adoptar medidas extraordinarias?

Yo creo que las cosas están más calmadas estos días en Cataluña. Aún así, creo que los problemas de orden público de las últimas semanas no pueden hacernos olvidar que el mayor problema que hay en Cataluña es de orden político, y tiene que ver con que nadie ha sido capaz de sentarse a dialogar y darle una solución política a un problema político. Es el gran problema histórico de nuestro país, que hay muchas fuerzas políticas que no reconocen que España es un país plurinacional y eso ha dificultado la gestión de un conflicto territorial que se podría haber resuelto hace tiempo si no se hubiera hecho oídos sordos a las demandas de una gran parte de la ciudadanía catalana.

Hablando del concepto de España. ¿Qué sentimientos le despierta España?

Honestamente, lo importante no es lo que yo sienta como una persona individual, sino el proyecto de país que defendamos, y ahí está la clave de estas elecciones. Nosotros defendemos un proyecto de país plurinacional en el que se respeten las distintas identidades nacionales y sentimientos. Me parece muy importante que una fuerza estatal que puede llegar al Gobierno reconozca y respete esa diversidad.

Volviendo a Cataluña. ¿Si Podemos hubiese estado en el Gobierno, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiese indultado a los presos? ¿Hubiese planteado un referéndum?

La situación se ha tensado tanto que es improbable que la propuesta de ninguna fuerza política vaya a poder ser llevada a cabo tal cual. Nosotros siempre hemos defendido una resolución democrática para el conflicto catalán. Creo que si los catalanes y las catalanas se pronuncian, sería una buena salida democrática a la cuestión, pero me parece que esa no va a ser la solución a corto o medio plazo. La solución a corto o medio plazo tiene que ver con, al menos, crear una mesa de partidos a nivel catalán, y que se puedan empezar a acercar posturas porque la situación se ha quebrado tanto que el presidente del Gobierno no le coge el teléfono al president de la Generalitat en un momento tan crítico. Hay que sentarse a hablar y, desde el diálogo y el reconocimiento de los distintos actores, pues a lo mejor podemos empezar a trabajar en soluciones conjuntas, pero creo que estamos lejos. Me parece que si Unidas Podemos hubiese estado en el gobierno, nuestra sensibilidad plurinacional y nuestra demostrada apuesta por el diálogo, pues habrían ayudado a que la situación no se descarriara tanto.

A nivel individual, ¿a qué se compromete Ione Belarra en relación con Navarra, si finalmente resulta elegida para ocupar ese escaño?

Para mí son prioritarias las políticas feministas. Si pudiera elegir una de las primeras medidas, sería incorporar que solo sí sea sí en el Código Penal; y, sin ninguna duda, derogar las reformas laborales. Las dos, la del PP y la del PSOE, porque creo que la precariedad en el empleo es algo que choca directamente con los derechos de muchos navarros y navarras y que tiene directa relación con la legislación estatal.

¿Es posible llevar el programa coeducativo Skolae a nivel nacional? ¿Lo va a intentar si resulta elegida?

Nosotros hemos tenido la coeducación y la educación en igualdad como uno de los ejes fundamentales, fuimos los primeros que propusimos una asignatura feminista a nivel de todo el Estado y, por supuesto, en todo lo que sea fomentar la igualdad y el feminismo, nos van a encontrar en primera línea.