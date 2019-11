Santos Cerdán, del PSOE: "No queremos ni nos interesa una Unidas Podemos débil"

Santos Cerdán (Milagro, Navarra, 1969) es el cabeza de lista del PSN al Congreso de los Diputados, además de secretario ejecutivo de Coordinacion Territorial. El actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, lo definió en el mítin celebrado en Pamplona como "un pilar fundamental para el proyecto político nacional". Cerdán repite en las listas a la Cámara baja, y atiende a este periódico por teléfono desde Madrid, donde reside.

Por qué fracasaron las negociaciones con Unidas Podemos?

Ha pasado muy a nuestro pesar. Quiero recordar que el 25 de julio hubo una sesión de investidura donde con el voto afirmativo de Unidas Podemos a entrar en el Gobierno con tres ministerios y una vicepresidencia, no hubieran fracasado. No fue suficiente para Unidas Podemos y nos hemos encontrado en estas elecciones.

¿Hasta qué punto es responsable el PSOE del fracaso de estas negociaciones?

La responsabilidad es por parte de todos, pero el PSOE como principal partido y el que ha intentado negociar un Gobierno, tiene la responsabilidad de intentar llegar a acuerdos que sean buenos para España, y eso es lo que intentamos, es lo que propusimos y lo que se puso encima de la mesa. A partir de ahí, entendíamos que lo que no podíamos tener era dos gobiernos en uno.

Si tras estas elecciones tienen que volver a pactar con Podemos, ¿qué debería cambiar el PSOE para facilitar esa negociación?

Tenemos un acuerdo firmado con Unidas Podemos sobre un proyecto de presupuestos que es la base de nuestra política y de lo que queremos seguir haciendo. Lo que intentaremos es sentarnos en una mesa y hablar del programa. Queremos que cuando nos sentemos a hablar del próximo Gobierno, se hable de las políticas a hacer y no de los sillones, que es lo que no pudimos hacer en la anterior ocasión.

¿Descartan una coalición, sí o no?

Descartar, descartar, no se puede descartar nada. Lo que tenemos que intentar es desbloquear este país, que en España tengamos un Gobierno y la única posibilidad de formar Gobierno, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, es del PSOE. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el resto de las fuerzas políticas es no bloquear la acción política de España y tener un Gobierno. Y a partir de ahí, vamos a mirar hacia las fuerzas progresistas y de izquierdas.

No descartan la coalición, pero ¿cómo va a poder dormir el PSOE teniendo a fuerzas como Unidas Podemos o Más País en el Gobierno?

El PSOE tiene 140 años de historia y ha dormido bien y mal en muchas ocasiones. La frase de dormir se está sacando de contexto. Está bien para los periodistas, pero las cosas son más serias. Con el problema que tenemos en Cataluña y un partido que dice una cosa cuando está negociando, pero a la mínima ocasión que tiene habla de presos políticos y está a favor de la autodeterminación, pues evidentemente, a más de uno le quitaría el sueño como socio de Gobierno.

¿Se plantean la opción de negociar con Ciudadanos?

Nosotros lo que tenemos es un programa de Gobierno. Tenemos una propuesta para desbloquear el país. Tenemos un candidato que es el mejor candidato que podemos tener para presidir España en estos momentos, y tenemos que llevar nuestras políticas. Lo están diciendo las propias derechas, e incluyo a Ciudadanos en las propias derechas: si suman, van a pactar. Por lo tanto, hablar de coaliciones cuando Ciudadanos, un partido que decía que era liberal, se ha unido al discurso de la ultraderecha, cono en Andalucía, Madrid o Castilla y León, pues ellos mismos se descartan a la hora de llegar a un acuerdo de Gobierno con el PSOE.

En estas elecciones irrumpe Más País. Usted ha llegado a calificar el surgimiento de Más país como UNA "bronca interna" que ha costado algunos gobiernos, como, por ejemplo, el de Zaragoza o Madrid. ¿Teme que la irrupción de Más País pueda costarle el Gobierno a Pedro Sánchez?

No, porque el peso que va a tener a nivel nacional no es el mismo que haya podido tener en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid o en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero lo sigo calificando [de bronca interna]. Desde el 15M, del que surgió Unidas Podemos, hemos visto cómo diferentes líderes han salido rebotados de esa formación. Desgraciadamente, esa bronca interna ha llegado a fraccionar y a dividir el voto y hemos perdido, gracias a ello, una Comunidad como la madrileña y el Ayuntamiento de Madrid. Y ha llevado al surgimiento, en este caso, de Más País, pero no es equiparable la fuerza de Más Madrid a la hora de dividir el voto en Madrid, al voto de Más País.

¿Hasta qué punto puede beneficiar al PSOE la caída prevista por algunos sondeos de Unidas Podemos?

No se trata de beneficiar. Nosotros queremos que las fuerzas progresistas tengan cuantos más votos, mejor. No queremos ni nos interesa una Unidas Podemos débil. Lo que nos interesa es un grupo de Unidas Podemos que de verdad entienda las políticas necesarias que tenemos que llevar a cabo para proteger a los más desfavorecidos de este país y sacar nuestro programa, que es lo que acordamos presupuestariamente con ellos no hace mucho tiempo.

Respecto a Cataluña. De acuerdo con la entrevista que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha dado a eldiario.es, continúa sin cogerle el teléfono a Torra, presidente de la Generalitat. ¿Por qué?

Es evidente. Lo que tiene que hacer el señor Torra es condenar sin ambages la violencia que se está ejerciendo por parte de los CDR, por una parte de los seguidores violentos en Cataluña, cosa que no está haciendo. No están protegiendo a sus propios Mossos d'Esquadra. Estamos muy contentos con cómo se ha producido la colaboración entre Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra. Eso parece que molesta incluso al propio Torra, y lo que tiene que hacer antes de hablar con el presidente del Gobierno, es hablar con el resto de fuerzas políticas catalanas que no son independentistas. No recibe al PSC ni a Ciudadanos. El PP no tiene representación, pero el resto, sí. Lo primero que tiene que hacer el presidente de una Comunidad es recibir a los propios miembros que tiene en el Parlamento autonómico, dialogar con ellos. Dice que quiere hablar, pero si quiere poner encima de la mesa la autodeterminación por delante, ya sabe lo que se le va a decir. Primero la ley; dentro de la ley, hablamos. Como parece ser que los pasos previos de condenar la violencia taxativamente y abrir ese diálogo inicialmente en Cataluña no los va a hacer, no tiene sentido abrir un diálogo como el que pretende, de tú a tú, con el Gobierno de España.

Sánchez ha hablado de aplicar proporcionalidad, medidas moderadas, para no seguir agitando la situación, pero diversos partidos han criticado la brutalidad de algunas de las cargas policiales. ¿Se han producido o no estos excesos?

Todos los ciudadanos y ciudadanas de este país han podido ver las imágenes. Yo lo que he visto es una mesura en las acciones de la Policía, tanto Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Escuadra, que han trabajado coordinadamente en la respuesta que han tenido hacia las agresiones que han recibido. Las hemos visto en todos los medios de comunicación. Por lo tanto, que alguien diga eso, es negar la realidad.

¿Podría ser el indulto a los líderes del procès una solución?

El indulto nunca es una solución. El PSOE ha dicho en todo momento que hay que acatar las sentencias, y acatar las sentencias implica su cumplimiento íntegro. Nadie ha planteado un indulto, por mucho que las fuerzas de la oposición, sobre todo de derechas, hayan estado alimentando que habíamos negociado, que teníamos un plan con los independentistas. Se está demostrando que es todo una falsedad. Las sentencias son para cumplirlas y hay que saber diferenciar en España, que una cosa es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los poderes están separados.

¿Qué ha hecho el Gobierno de España para solucionar la crisis en Cataluña?

En Cataluña, hace año y medio, se produjo una declaración de independencia, hubo una votación con unas urnas que decían que no iban a aparecer, hubo un crecimiento exponencial del independentismo, pues hoy no se produce eso. De momento no hay ninguna declaración de independencia, el independentismo está fracturado, entre ellos no hay una unidad de acción y creemos, los datos ahí están, que la fuerza del independentismo está bajando. Yo creo que la respuesta que hay que dar en Cataluña es la que está dando el PSOE, el Gobierno de España, mejor dicho, que es la de la prudencia, la de la moderación, pero con firmeza. No le va a temblar el pulso si tiene que hacer otro tipo de acciones, pero lo que no queremos es alimentar más la confrontación, sino demostrar que la imagen que había hace año y medio de un Gobierno de España que estaba dando palos a la gente que iba a votar, se ha cambiado por la imagen de agresiones de los CDR y la violencia del independentismo. Creo que ha cambiado mucho la imagen de una a otra, y la victoria de los demócratas está mucho más cerca. Cuanto antes se convoquen elecciones en Cataluña, mejor será para todos.

Ha mencionado que al Gobierno no le temblará el pulso si hay que tomar determinadas medidas. ¿A qué medidas se refiere?

El Tribunal Constitucional ya estableció cuando hay que aplicar el artículo 155. Si vuelven a hacer una declaración de independencia, y si el Estado social se quiebra de tal manera que hay que aplicar este tipo de medidas, el PSOE lo hará. Estamos viendo que, aunque cada día hay acciones violentas, van disminuyendo. El Gobierno está actuando con diligencia, también en las detenciones e investigaciones para ver quién está detrás de todo esto, y que no le quede duda a la ciudadanía de que los instigadores, por acción o por omisión, de este proceso van a terminar pagándolo con la Justicia.

¿Considera que la exhumación de Franco le va a dar votos al PSOE?

La exhumación de Franco era un deber que teníamos como país demócrata, y lo que tenemos que hacer como país democrático y como demócratas, es felicitarnos por ello. Nos hubiera gustado sacarlo antes, y si no lo sacamos fue por los recursos de la familia Franco. Siempre habíamos dicho que el primer día que pudiéramos sacarlo, se iba a sacar. Ha coincidido con una precampaña electoral, pero yo creo que es un momento de celebración. El otro día conocíamos el caso de una mujer de Alcorcón que fue al cementerio y escuchó la exhumación de Franco en la radio en directo al lado de la tumba de su esposo. Casos como este son los que nos deberían llegar a todos al corazón. Yo creo que lo que se trabaje en recuperar la memoria y la dignidad, bienvenido sea.

Al haberse realizado justo antes de las elecciones, puede interpretarse como un movimiento electoralista...

¿Quién dijo que se podía sacar ese día? Lo dijo un tribunal. Se tenía que haber sacado el 10 de junio, y entonces no estaban planteadas las elecciones. Yo creo que los tiempos judiciales nos han llevado a que se produjera el día 24, pero no es una cuestión que nosotros hayamos buscado. Quiero ir más allá. Era un deber, y estaba aprobado por el Congreso de los Diputados, el sacar a Franco del Valle de los Caídos. Una recomendación que nos hacía Naciones Unidas. Éramos el único país donde se homenajeaba a un dictador. Una cosa es perdonar, y yo creo que los españoles, en su gran mayoría, han perdonado, pero lo que no podemos hacer es olvidar. Un país que olvida su pasado, pierde también su esencia como país.

Ligando la exhumación con Navarra, aquí existe un programa en el que se acerca la Memoria Histórica -y con ella, las exhumaciones- a los colegios, y hay otro programa paralelo en el que se va a introducir el terrorismo de ETA en las aulas. ¿Se plantea el PSOE el llevar estos dos programas a nivel estatal?

No, estos programas son a nivel autonómico. Es una idea que me parece fantástica y, dentro de la Ley de Memoria Histórica a nivel nacional, evidentemente, tenemos que plantearnos el poder llevar esa ley a los colegios. No hay nada programado, pero sí que es algo interesante y que me gustaría llevarlo.

¿Qué posición mantiene respecto al autogobierno de Navarra?

Incrementar autogobierno siempre es bueno. De hecho, una de las soluciones que ponemos encima de la mesa para el conflicto en Cataluña, es el autogobierno. Por lo tanto, el PSOE, en esa España federal que planteamos, el autogobierno lo vemos bien. Tenemos temas como la competencia de Tráfico en Navarra, en los que hay que seguir trabajando para poder gestionarlos desde la Comunidad foral.

Transferencias que de momento están paralizadas...

Estamos en funciones. Hay algunos que nos reclaman que tenemos que hacer cosas, pero no se acuerdan de que han votado en contra de tener un Gobierno que pueda aplicar las políticas que están reclamando. Estamos deseosos de no estar en funciones y de estar en plena operatividad.

Además de la competencia de tráfico, está sobre mesa la transferencia de la Sanidad penitenciaria a Navarra. ¿Considera positivo que Navarra adquiera esta competencia? ¿Puede asumirla?

Yo creo que cuando se pide una competencia hay que analizar su impacto económico, si tienes capacidad o no de coger esa competencia. Soltar competencias sin haber analizado antes el impacto que puede tener en un territorio, no tiene sentido. La que tenemos pendiente y la que se empezó a trabajar es la de Tráfico. Yo quiero dejar claro, porque lo malinterpretan además intencionadamente, que no implica echar a la Guardia Civil de Navarra. La Guardia Civil va a seguir estando en Navarra. De hecho, las competencias de Tráfico hoy son inasumibles solo con la Policía Foral que tenemos. Por lo tanto, que nadie abandere el espantajo de que queremos echar a la Guardia Civil de Navarra porque estamos encantados de que esté en Navarra.

Ha comentado que no se puede pedir competencias por pedirlas. ¿Esto significa que en lo que respecta a la Sanidad Penitenciaria, todavía no está claro si Navarra tiene la capacidad suficiente para asumirla?

Yo no tengo los datos, yo no sabría decirlo. Me gustaría tener un estudio previo y ver en qué consiste y qué capacidad tenemos. No me puedo aventurar en esa competencia en particular. Sí me aventuro en que trabajaremos para que cuántas más competencia tengamos, mejor.

Lo ha mencionado antes. Algunos partidos políticos sostienen que el PSN quiere echar a la Guardia Civil de Navarra y que el Ejecutivo foral es un Gobierno nacionalista con una presidenta socialista. ¿Cómo se percibe el Gobierno de Navarra en el resto de España?

Lo perciben como un gobierno socialista, y dentro del PSOE estamos encantados de que en Navarra tengamos como presidenta a María Chivite y un Gobierno presidido por una socialista. Los que alimentan otros espantajos están faltando a la realidad. Tenemos un Gobierno socialista, progresista, donde las políticas de izquierdas son prioritarias.

Apenas unas horas antes de la convocatoria de elecciones, Rivera exigió "la devolución de Navarra" para apoyar a Sánchez. Decía que había que romper ese pacto con EH Bildu, que ustedes aseguran que no existe. En la práctica, pedía básicamente la disolución del Gobierno foral. ¿Cómo se interpretó esta exigencia en Madrid? ¿Se llegó a plantear la posibilidad de pedir a María Chivite que disolviese el Gobierno?

No, en ningún momento porque estaba basado en una premisa falsa. Rivera pedía que rompiésemos con EH Bildu cuando no hay ningún acuerdo con EH Bildu. La falta de respeto hacia Navarra por parte de Ciudadanos al proponer que para que haya un Gobierno hay que romper otro democráticamente elegido, demuestra la falta de espíritu democrático y la falta de sentido que tiene.

Sobre el Caso Alsasua. La sentencia del Supremo reduce las sentencias, pero estas continúan siendo elevadas. ¿Considera que se mantiene la desproporción?

Yo voy a respetar, y he respetado siempre a la Justicia, y más allá de que nos pueda gustar más o menos, hay que respetarla.

Aunque se respete, cabe hacer una valoración, ¿no?

Sí, a mí, a nivel particular, me puede gustar más o menos, pero como PSOE no entramos a valorar este tipo de sentencias, sino que nos limitamos a decir que respetamos lo que dice la Justicia.

Ya han anunciado que si es necesario, van a llegar a Estrasburgo. ¿No teme que la Justicia europea vuelva a dar un tirón de orejas a la española?

Temer, no. España es un Estado garantista y existe la posibilidad de recurrir. Están en todo su derecho y nosotros solo podemos respetar el derecho que tiene cualquier ciudadano a reclamar Justicia.

Respecto al decreto foral del euskera, se ha creado una Mesa de trabajo entre los diferentes grupos que sustentan al Gobierno para ver qué salida se le puede dar a la sentencia que anula algunos de sus artículos. ¿Cuáles van a ser las exigencias de los socialistas navarros?

La Ley del Euskera que hemos tenido durante muchos años en Navarra ha funcionado bien. Yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos estábamos cómodos con esa ley, y en torno a esa ley habrá que trabajar. Creo que el euskera hay que respetarlo, hay que quererlo como lengua propia, pero no hay que imponerlo. Las imposiciones nunca son buenas.

La Justicia ha anulado algunos de los decretos relativos a la valoración como mérito del euskera. ¿Dónde podría exigirse el euskera y en qué condiciones? ¿Qué pasa con el resto de lenguas extranjeras que sí cuentan como mérito?

Yo creo que la Justicia lo ha dejado muy claro. Como PSN estamos de acuerdo con la sentencia. Ya denunciamos cuanto estábamos en la oposición que no estábamos de acuerdo con la política de acceso a la Función Pública planteada por el Gobierno anterior. El euskera es una lengua propia. Culturalmente está arraigada, tenemos que seguir protegiéndola, pero no se puede proteger un idioma desde la imposición porque genera todo lo contrario, genera enfrentamientos. Flaco favor le haríamos al euskera si para promocionarlo tenemos que imponerlo. La imposición nunca ha sido buena y la promoción del euskera no puede ir ligada a la Función Pública. Tiene que ir en muchos más ámbitos y desde la educación cultural. La realidad es la que es. En torno al 10% de los navarros conocen el euskera. No podemos, evidentemente, perjudicar al 90% de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra en el acceso a la Función Pública por no conocer el euskera.

Respecto a la Ley de Símbolos. El PSN cambió de opinión en el último momento y admitió a trámite la propuesta de Navarra Suma para su debate en el Parlamento. ¿Qué líneas rojas va a plantear el PSN para aprobarla?

Yo creo que lo ha dicho claro. Se ha admitido a trámite para su debate. Cuando hay un problema, lo peor que se puede hacer es no debatirlo. El PSN facilitó que se hablase. En el PSN tenemos claro cuál es la Ley de Símbolos y que símbolos respetamos. Los símbolos de Navarra los tenemos claros y no se van a cambiar.

Esa propuesta de ley foral de Na+ va con el informe desfavorable del Gobierno de Navarra, en el que está el PSN. En cierto sentido, sí que ha sido una sorpresa que la admitiesen a trámite. En ese debate, ¿qué va a proponer el PSN?

Cuando se produzca el debate, el PSN articulara su propuesta y serán mis compañeros del Parlamento los que la den a conocer.

Respecto al IRPF por maternidad. El Gobierno de Navarra aboga por la deducción, después de cerrarse la opción de la exención en los tribunales. La búsqueda de cualquier alternativa ante este tipo de sentencias judiciales, ¿puede sentar un precedente peligroso?

No, es el cumplimiento de nuestra palabra dada. Y cuando hay una sentencia judicial que nos dice que cómo lo queríamos hacer no se puede hacer, pero que hay una alternativa, es que está dentro de la ley. Y hay una alternativa dentro de la ley que es progresiva. Por tanto, cumplimos con nuestra palabra. No es darle la vuelta a la ley, es que la ley lo permite.

De acuerdo con el sondeo electoral elaborado por Endika Núñez para eldiarionorte.es, el PSN perdería un escaño en el Congreso, que pasaría a EH Bildu. En la última ocasión se lo llevaron ustedes por tan solo 408 votos. ¿Qué tienen que hacer los socialistas para convencer a la población navarra?

Los socialistas vamos a trabajar durante esta campaña para explicar cuál es el programa del PSOE, y lo que vamos a pedir es el voto para poder mantener ese segundo escaño. ¿Y qué vamos a hacer? Pues trasladar por toda Navarra nuestro programa electoral y nuestras propuestas para que la gente no se quede en casa. Hemos visto que hay una campaña -en la que parece que está detrás el PP-, que está animando a que los ciudadanos se queden en casa. Están practicando la antidemocracia. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar para que los ciudadanos y ciudadanas de Navarra voten masivamente en las elecciones, y luego ya se verá si nos quitan un escaño o no.

Si finalmente mantiene su escaño, al margen de que ganen o no el segundo, ¿cuáles son los principales retos que Santos Cerdán va a llevar al Congreso?

Los retos que va a llevar Santos Cerdán al Congreso son los retos que va a llevar el PSOE. Se escucha a muchos partidos políticos decir que hay que llevar la verdadera voz de Navarra. La voz de Navarra la llevamos todos. Yo también la llevo como navarro dentro de una formación como es el PSOE. Cuando se habla de pensiones, también afecta a los navarros. Cuando se habla de familias, afecta a los navarros. Cuando se habla de cualquier acción política que pueda llevar a cabo un país, también afecta a los navarros y navarras. Además de todo el trabajo social, algo importante para Navarra son sus infraestructuras, y tenemos que seguir avanzando en el Tren de Altas Prestaciones de Navarra, donde había partida presupuestaria. Los presupuestos de España se bloquearon en su día por fuerzas de derechas e independentistas, entre ellas UPN y EH Bildu, que votaron en contra de meter 80 millones de euros más para el TAV en Navarra. También queremos seguir avanzando en la ampliación del Canal de Navarra para llevar agua de riego y agua de boca a la Ribera de Navarra, y otras estructuras importantes. Es muy importante poder conectar de una vez por todas la A-15 de Navarra con Madrid. Se han parado esas obras a la altura de Soria, y habría que retomarlas.