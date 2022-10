Identifican en Navarra los restos de un ferroviario asesinado por el franquismo en 1936

El Banco de ADN del Gobierno de Navarra ha podido identificar los restos de uno de los diez cuerpos que fueron exhumados el pasado mes de julio en una fosa encontrada en la localidad de Paternáin. Se trata de Gregorio Albo Urcelay, ferroviario natural de Burgos vinculado al Partido Comunista que fue detenido y asesinado por el franquismo en agosto de 1936. Con este son ya 33 los cuerpos identificados en el marco del programa de identificaciones, impulsado por el departamento de Relaciones Ciudadanas, a través del Instituto Navarro de la Memoria.

El cuerpo de Gregorio Albo ha podido ser identificado mediante los trabajos de cotejo del laboratorio genético de Nasertic con las muestras de ADN aportadas por su hija, Charo Albo, miembro de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra en 1936 (AFFNA36) y fallecida en 2020, según ha explicado en un comunicado el Gobierno foral.

La fosa de Paternáin fue exhumada en julio de este año, tras varios intentos infructuosos de localización en años anteriores. De hecho, es una fosa que ha estado presente en los planes de exhumación de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos desde 2016.

Los nueve cuerpos restantes de estos desenterramientos no han podido ser identificados hasta el momento, por lo que hay escasas opciones de que estén relacionados con familiares cuyas muestras genéticas se han recogido ya en el Banco de ADN. En todo caso, los trabajos y la investigación continúan, apuntan desde el departamento. Por ello, el Instituto Navarro de la Memoria hace un llamamiento para localizar a nuevos familiares que todavía no hayan entregado sus muestras genéticas, tanto en relación con Paternáin como con cualquier otra fosa.

Se baraja además la hipótesis de que en esta localidad exista alguna otra fosa con más cuerpos, aunque una nueva prospección este mismo verano “no ha dado ningún resultado positivo”. Tanto Paternáin como otras localidades de la céndea de Cizur, y por extensión de la cuenca de Pamplona, “fueron escenario de numerosos crímenes relacionados con la limpieza política del 36”. “Con todo, el perfeccionamiento progresivo de las técnicas de identificación y la incorporación de nuevas muestras genéticas de familiares permiten confiar en elevar esa cifra, para dar respuesta así a la legítima reivindicación de familiares y asociaciones”, ha remarcado el Ejecutivo.

Ferroviario vinculado al Partido Comunista

Gregorio Albo nació en 1905 en Calzada de Bureba (Burgos). Era ferroviario y estaba vinculado al Partido Comunista (PC). Estaba casado con Pilar Trascasa, con quien tuvo una hija y un hijo.

No se conocen apenas detalles de su detención y asesinato. Entre los días 26 y 29 de agosto de 1936 -fechas que varían según los testimonios- varios ferroviarios de la estación de Pamplona fueron detenidos, pero no ingresaron en la prisión provincial. De hecho, estas detenciones no fueron registradas, “en una práctica que facilitaba el posterior crimen y que fue frecuente en la limpieza política que siguió al triunfo de los sublevados en julio de 1936”.

Varios familiares tenían referencias testimoniales de que podrían haber sido trasladados a Paternáin, donde habrían acabado con su vida. “Como la práctica totalidad de las víctimas de la represión en Navarra, estos ferroviarios fueron detenidos y asesinados por su militancia política y sindical”, ha remarcado el Gobierno de Navarra.