Chivite asegura que sus socios de Gobierno conocen el contenido del acuerdo del PSOE con UPN

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, se ha negado a hacer público el acuerdo que el secretario de organización de los socialistas, el navarro Santos Cerdán, alcanzó la semana pasada con el presidente de UPN, Javier Esparza, para que los dos diputados regionalistas en el Congreso votasen a favor de la reforma laboral, tal y como le han pedido uno de sus socios de Gobierno, Geroa Bai, y su socio presupuestario, EH Bildu, pero ha asegurado que sus dos socios de Ejecutivo, Geroa Bai y Podemos, conocen su contenido íntegro.

Chivite ha afirmado ser conocedora del acuerdo entre las dos formaciones, que finalmente ha quedado en papel mojado tras la traición de los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero que, contraviniendo las directrices de la dirección del partido y alineándose con el PP, terminaron votando 'no', pero ha precisado que ella no participó en la negociación del acuerdo, que asegura que no afecta a competencias del Gobierno de Navarra, por lo que ha apuntado que no le corresponde hacerlo público. El líder de los regionalistas, Esparza, sí que ha indicado que el pacto, además de las facilidades para la gobernabilidad en al Ayuntamiento de Pamplona, incluía medidas "para el desarrollo económico de Navarra" y para "mejorar la convivencia" en la comunidad foral, si bien no ha querido dar más detalles del mismo.

"Sí soy conocedora de los términos del acuerdo, pero se están lanzando unas cuestiones respecto del contenido del acuerdo que creo que están absolutamente fuera de lugar, no me corresponde a mi comentar el contenido del acuerdo porque yo no he formado parte de esa negociación, he estado informada, pero no he sido yo -la que ha negociado-", ha afirmado.

Además, ha señalado que "lo que se ha negociado son competencias estatales, más allá del tema puntual del Ayuntamiento de Pamplona". "Todos los acuerdos a los que he llegado como presidenta los he hecho públicos porque era una competencia mía, pero lo que no es competencia mía no tengo por qué comentarlo y respeto que quienes han llegado a ese acuerdo, si quieren hacerlo, lo comenten", ha añadido, para señalar que "hay un interés en alimentar determinadas cuestiones".

Asimismo, María Chivite ha afirmado que "los socios de Gobierno conocen el contenido del acuerdo" por lo que ha dicho que no entiende que se hable de "desconfianzas". "Son competencias que nada tienen que ver con el Gobierno de Navarra, por lo tanto no entiendo la polémica con el Gobierno de Navarra", ha asegurado, insistiendo reiteradamente en que los socios conocen el contenido del acuerdo. "No entiendo cuál es la polémica, si no son competencias del Gobierno de Navarra, no tiene nada que ver con las cuestiones que se trabajan en el Gobierno de Navarra y desde luego nada que ver con el acuerdo de Gobierno, ni con una competencia que tenga el Gobierno de Navarra", ha dicho.

En cuanto a la situación de las relaciones con UPN, Chivite ha explicado que siempre ha defendido el diálogo con todas las formaciones del arco parlamentario para llegar a acuerdos. "Mi responsabilidad como presidenta es que todas las cosas que apruebe el Gobierno sean revalidadas en el Parlamento de Navarra y para eso hemos abierto diálogo con todas las formaciones políticas y así lo voy a seguir haciendo, con todas las formaciones políticas, evidentemente primero con los socios de Gobierno".

Preguntada sobre si habrá alguna reunión entre los firmantes del acuerdo programático, María Chivite ha apuntado que "hay reuniones con los partidos políticos de manera ordinaria".