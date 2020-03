Navarra supera los 1.000 casos positivos por coronavirus y los fallecidos se elevan a 31

Los casos positivos por coronavirus y los fallecidos en Navarra no dejan de aumentar. En las últimas 24 horas se han confirmado 128 nuevos positivos en Covid-19, que elevan el total de contagios a los 1.014 casos, y hay siete nuevas muertes que hacen que el total de fallecidos en la Comunidad foral con coronavirus ascienda a 31 personas, todas ellas, indica la consejera de Salud, Santos Induráin, "de avanzada edad y en su mayoría con otras patologías graves".

De los 1.014 casos positivos, 405 están hospitalizados en los distintos centros sanitarios -públicos y privados- de la Comunidad foral en Pamplona, Estella y Tudela. Hasta la fecha, el Servicio Navarro de Salud no desglosa la información y no informa de cuántos pacientes se encuentran en cada hospital. Sí se ha comunicado que de los hospitalizados, 45se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). UCIs que se han ampliado en Navarra para poder dar cabida a todos los pacientes, ya que con las plazas tradicionales no se podría llegar al elevado número de hospitalizados que necesitan estar en cuidados intensivos. Por su parte, la mayoría de los pacientes -609- se encuentran en régimen de seguimiento domiciliario atendidos por vía telefónica. Además, son 11 los pacientes que ya se encuentran en sus casas tras haber recibido el alta médica.

Aumentan los positivos en el personal sanitario y en las residencias

El Gobierno de Navarra ha informado también que al caso positivo que ha dado a conocer la residencia de ancianos La Casa de la Misericordia de Pamplona, se le suman otros 50 residentes de otros centros de la Comunidad foral contagiados de Covid-19. También hay confirmados casos entre el personal de dichas residencias, en concreto son 86 los profesionales que se encuentran de baja con síntomas de coronavirus.

Además, también se ha comunicado del aumento de casos positivos ente el personal del servicio sanitario de Navarra. En las últimas horas se han diagnosticado 48 nuevos casos, que elevan a 209 el total de profesionales que han dado positivo en las pruebas de Covi-19.