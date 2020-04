Las policías de Navarra y personal de Protección Civil reparten 146.000 mascarillas en la vuelta a la actividad laboral

La vuelta al trabajo de la mayoría de los sectores que llevaban dos semanas de parón para frenar los contagios de coronavirus, ha ido acompañada, como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez del reparto de mascarillas a aquellas personas que tengan que desplazarse para trabajar y puedan encontrarse con aglomeraciones que les impidan mantener la distancia de seguridad, fundamentalmente, usuarios de los servicios de transporte público.

Seguimos repartiendo mascarillas en paradas de bus#QuedateEnCasapic.twitter.com/aKDVaLdii2 — Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) April 14, 2020

En Navarra la Policía Foral, Policía Nacional, Guardia Civil, las distintas policías municipales y personal de Protección Civil han repartido de manera gratuita 146.000 mascarillas en las zonas de mayores aglomeraciones de las distintas localidades de la Comunidad foral, especialmente en los accesos al transporte público y en las inmediaciones de las zonas industriales. Un reparto que ha comenzado en torno a las siete de la mañana y que se prolongará a lo largo de la jornada de este martes.

En Pamplona, por ejemplo, los distintos cuerpos policiales y miembros de Protección Civil han repartido mascarillas en la estación de autobuses, estación de tren, en puntos de la red de transporte urbano con mayor presencia de viajeros, como la plaza de Merindades, Paseo de Sarasate, avenida Pío XII, avenida de Bayona y hospitales, así como en zonas de acceso a mercados, hipermercados o centros de salud.

En otras localidades de Navarra, se han entregado mascarillas a aquellas personas usuarias del transporte urbano e interurbano que lo utilicen para desplazamientos laborales. También se han repartido en puntos de acceso a polígonos y zonas industriales y en los mercados de abastos, donde también se suele concentrar población.

Las policías de Navarra también han informado que se han distribuido mascarillas a trabajadores del sector primario y de la construcción que hayan tenido que desplazarse hasta explotaciones agrarias o hasta obras para el desempeño de su actividad profesional.

Se trata de mascarillas quirúrgicas que no garantizan una inmunidad total frente al enemigo Sars-Cov-2 y que son de un único uso. Desde el Ministerio de Sanidad han informado que no se pueden reutilizar lavándolas con alcohol, ya que pierden la protección y estiman que su uso no puede prolongarse más allá de las cuatro horas. Aunque su uso no es obligatorio, sí se aconseja utilizarlas en aquellas zonas donde haya aglomeraciones de gente como puede ser el transporte público o espacios en los que no sea posible guardar la distancia mínima de seguridad.