Una jornada descafeinada de huelga general en Navarra se salda con cinco detenidos y varios incidentes

La huelga general convocada por LAB, ELA y otros sindicatos nacionalistas y movimientos sociales para reivindicar los derechos de los trabajadores y pensionistas no ha tenido mucha incidencia en Navarra, pero sí ha impactado en algunos municipios del norte de la Comunidad foral. Mayor participación ha habido en las dos manifestaciones que han recorrido las calles del centro de Pamplona al mediodía y por la tarde a la que han acudido 12.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno. La incidencia de la huelga no ha sido muy amplia debido a que los dos sindicatos mayoritarios en Navarra, UGT y Comisiones Obreras no han respaldado los paros.

El Gobierno de Navarra ha cifrado en un 8,13% el seguimiento de la huelga en la Administración foral, unos 1.700 empleados. En las grandes empresas el seguimiento también ha sido escaso. En la comarca de Pamplona la jornada ha arrancado con retrasos en la salida de los primeros servicios del transporte urbano por la presencia de piquetes informativos, aunque la empresa TCC ha asegurado que se había prestado el 91 % del servicio.

Cortes en la N-1 y a la entrada de polígonos

La jornada ha registrado una serie de incidentes en varias zonas de Navarra, sobre todo por la mañana. Ha habido cortes de tráfico en la N-1 entre Alsasua y Etzegarate con una barricada con neumáticos incendiados al comienzo de la jornada laboral. No obstante, el tráfico se ha restablecido sin problemas. También ha habido otros cortes en las entradas a diversos polígonos industriales como el de Areta en Huarte, donde se han producido cuatro de las cinco detenciones registradas este jueves en la Comunidad foral por la acción de piquetes al encadenarse a unos bidones. La quinta detención se ha producido a media mañana en el centro de Pamplona por resistencia a la autoridad de un piquete. Además, ha habido numerosas identificaciones de manifestantes según los sindicatos.

Incidentes en el centro de Pamplona durante la huelga general

Lanzamiento de piedras en la manifestación

La mayor asistencia se ha visto en las manifestaciones convocadas al mediodía y por la tarde. La de la mañana que ha empezado y finalizado en la Plaza del Castillo ha tenido unos 20.000 participantes según los organizadores y unos 12.000 según la Delegación del Gobierno y en ella han participado colectivos antirracistas, pensionistas, feministas y sindicatos convocantes. Se han reivindicado empleos estables y una pensión mínima de 1.080 euros, entre otros puntos.

En esta manifestación un grupo de encapuchados ha lanzado piedras a la Policía Nacional que custodiaba la marcha en la zona del Paseo de Sarasate. Se han producido entones los mayores momentos de tensión de la jornada cuando la Policía ha contra los manifestantes encapuchados. Éstos han seguido lanzando piedras a los agentes de la Policía Foral en la entrada al Paseo de Sarasate, frente al Parlamento de Navarra donde se estaba celebrando una sesión del pleno del Legislativo.

Ya por la tarde ha tenido lugar la segunda manifestación, que ha transcurrido con normalidad ante los principales centros comerciales de la ciudad, donde de nuevo había una presencia policial importante contra la que han arreciado los gritos de los manifestantes. La marcha ha finalizado en el Paseo Sarasate, donde los distintos ejes convocantes de la manifestación han leído un comunicado en el que han valorado a las personas migrantes, a los "jóvenes precarios, que coleccionan contratos y quieren una vida digna", o a "las tareas invisibilizadas en el trabajo de cuidados".

También se han producido algunos incidentes en un centro comercial de Pamplona al que han entrado varios encapuchados seguidos de agentes de la Policía que les han sacado del establecimiento.