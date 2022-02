Navarra no registra fallecidos por primera vez en quince días y bajan ligeramente los hospitalizados

La comunidad foral no ha registrado este 2 de febrero fallecidos por COVID-19 por primera vez en 15 días. La última jornada en la que no se comunicaron muertes durante la sexta ola fue el 19 de enero, mes que cerró con 84 decesos, una cifra que no se alcanzaba desde noviembre 2020 en plena segunda ola de la pandemia. Por el contrario, el primer día de febrero se notificaron dos nuevos fallecimientos.

Los contagios caen otro 30% en la última semana en Navarra

En lo que respecta a la presión hospitalaria, en los últimos 15 días ha descendido un 19% el volumen de ingresados por COVID-19. En la última jornada hasta 13 personas han requerido hospitalización por desarrollar los síntomas más graves de la enfermedad, de las cuales dos han consistido en traslados a las unidades de críticos. Así, el balance de altas y bajas vuelve a dejar un leve respiro en la presión asistencial, siendo un total de 223 las personas hospitalizadas -cinco menos que en la jornada anterior-, mientras que en UCI permanecen 28 pacientes -dos más-.

Asimismo, según datos provisionales del Gobierno de Navarra, este miércoles se han comunicado 927 casos de COVID-19 tras realizarse 2.569 pruebas diagnósticas. Este volumen de test sitúa así la tasa de positividad en el 36,1%. En las jornadas precedentes, el martes se diagnosticaron 1.124 casos - 37,2% de positividad-, el lunes 1.074 casos -32,8%-, el domingo 784 positivos -50,2%-, el sábado fueron 794 -46,9%-, el viernes 1.201 casos -38,2%-, el jueves 1.382 positivos -41,9%- y el miércoles de la semana pasada 1.642 -41,6%-.

En lo que respecta a la vacunación, en Navarra se han administrado un total de 1.352.654 dosis, tras inocularse el viernes un total de 1.350. Las personas con pauta completa ascienden ya a 545.022.