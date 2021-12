Baja del 2 al 1 la situación de emergencia por riesgo de inundaciones en Navarra

Tras una reunión celebrada este lunes a mediodía por la Comisión Asesora de Emergencias, la directora general de Interior del Gobierno de Navarra, Amparo López Antelo, ha bajado la situación de emergencia del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de inundaciones de la Comunidad foral de Navarra del nivel 2 al 1. Esto se traduce en que los recursos movilizados orientarán su trabajo a la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas, donde persisten las dificultades derivadas de los desbordamientos e inundaciones a pesar del descenso del caudal y del nivel de los ríos.

Según recoge Europa Press, el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos han insistido en su llamamiento al comportamiento responsable de la población para evitar situaciones de riesgo, incluido el acceso a zonas agrícolas afectadas por las avenidas. Dos centros escolares de Pamplona y San Adrián no han podido abrir este lunes sus puertas. En concreto, han quedado suspendidas las clases en el Centro Integrado San Juan, de Pamplona, por inundación de talleres y aulas con daños en material, equipos y mobiliario, aunque sus responsables esperan poder reabrir el centro mañana con cierta normalidad. El CPEIP Alfonso X El Sabio de San Adrián también está cerrado con casi 2,5 metros de agua en los sótanos e inundación de la biblioteca, sala de ordenadores y armarios eléctricos y de comunicaciones. La Escuela Oficial de Idiomas de Tudela ha recurrido a las clases on line porque la inundación de sus sótanos ha estropeado la calefacción.

También son importantes los daños en el IES Biurdana, cuyo gimnasio ha quedado inutilizable y con daños en la instalación eléctrica y calefacción de dicha zona. Los alumnos que residen en Cabanillas y Fustiñana no han podido desplazarse a sus centros educativos al estar inundadas las carreteras de ambas localidades, y dos profesores no han podido salir de sus domicilios en San Adrián para acudir a sus puestos de trabajo. Asimismo, problemas en las carreteras y el transporte han impedido la asistencia a clase de numerosos alumnos del CIP-ETI de Tudela, que no ha sufrido daños en sus infraestructuras.

Además, los ordenadores del colegio Patxi Larrainzar, de Pamplona, se han estropeado, al igual que las líneas telefónicas del colegio de Zugarramurdi. La Ikastola Paz de Ziganda, de Villava, que el viernes suspendió las clases de 4º de la ESO y Bachiller al inundarse la planta baja, las ha reanudado aunque ha resultado dañada la instalación y el cableado de internet. El IES Ribera del Arga, de Peralta, tiene dañada la finca de prácticas agraria, y en el centro concertado Amor de Dios, de Burlada, se inundó el comedor y se estropearon el frigorífico y el lavavajillas. Asimismo, buena parte del claustro del Colegio Las Améscoas, de Zudaire, ha llegado al centro con retraso.