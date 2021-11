Navarra marca un nuevo máximo de contagios con 339 casos de COVID-19, once ingresos y un fallecido

Navarra ha vuelto a registrar este miércoles un nuevo máximo de contagios al detectar 339 nuevos casos de COVID-19. Además, tras realizar 3.598 pruebas, la tasa de positividad se ubica en un 9,4%, según los datos facilitados por el Gobierno foral.

La tendencia de la pandemia sigue así su senda ascendente y los nuevos casos suponen un aumento con respecto a los 319 contagios detectados la jornada anterior, en la que se registró una positividad del 7,9%. Así, la comunidad foral encadena dos jornadas por encima de los 300 casos. En los últimos días se han detectado 241 casos el lunes -7%-; el domingo los casos fueron 198 -11,7%-, el sábado 236 -9,7% de positividad-, el viernes se detectaron 206 -6,6%-, el jueves 274 -8,2%-; y el miércoles de la semana pasada fueron 267 casos -8,8%-.

Por otra parte, en las últimas 24 horas se ha registrado un fallecimiento y se han producido once nuevos ingresos hospitalarios, ninguno de ellos en la UCI. De esta manera, permanecen ingresadas 77 personas -diez más que el día anterior-, 12 de ellas en la unidad de críticos -una menos-. En el capítulo de vacunación, este miércoles se han administrado 3.809 vacunas, con lo que el total de administradas asciende a 1.083.236. Las personas con pauta completa en Navarra son 529.470.

La ocupación en UCI, en "riesgo medio"

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha manifestado este jueves su preocupación por la tendencia ascendente en el volumen de nuevos ingresos y ha indicado que la ocupación de camas hospitalarias en la comunidad foral está en "riesgo bajo", mientras que en UCI la situación es de "riesgo medio". En declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, la consejera ha explicado que la subida de los contagios "siempre da preocupación". "No es el marcador que me da más preocupación, lo importante es la repercusión en el sistema asistencial, tanto en Atención Primaria como en hospitalaria", ha remarcado. "Están subiendo los ingresos y esto, siempre que sube la incidencia, con un decalaje, acaba llegando", ha dicho.

Ha explicado la consejera que, aunque ahora "no es lo mismo que en otras olas", se está valorando este aumento de ingresos ya que en esta época el hospital tiene "mucha actividad propia de las descompensaciones de los pacientes con otros procesos respiratorios propios de esta época y se está recuperando actividad de listas de espera". Santos Induráin ha detallado que la ocupación de camas hospitalarias está en "riesgo bajo" y la UCI, en "riesgo medio". "Pero me preocupa la tendencia, que en estos días han subido los ingresos y la UCI", ha insistido. Según ha precisado, el perfil de los pacientes en las unidades de críticos es de no vacunados o pacientes que, estando vacunados, presentan situaciones de pluripatología o de una inmunidad comprometida.

Ha resaltado, además, que han aumentado las vacunaciones en la comunidad foral. "Las tasas indican la gran respuesta social que ha habido, estamos en el 91% de población vacunable, pero con un grupito de población al que queremos llegar y motivar", ha dicho.

En ese sentido, la consejera ha comentado que el pasaporte Covid "es una parte más de la estrategia que estamos planteando". "Pretendemos con ello lograr que haya una incentivación para estas personas y también que otras personas que están en el ocio nocturno, en restaurantes... tengan una mayor seguridad", ha expuesto.