El concejal de Movilidad de Pamplona contradice al alcalde y dice que "no tiene sentido" crear un impuesto de circulación a las bicicletas

El alcalde de Pamplona planteaba el otro día el crear un impuesto de circulación para las bicicletas. Aseguró en una entrevista que es un debate que "ya está en la calle" y que cada vez se decanta más por ello. Las reacciones de los grupos de la oposición no tardaron en llegar y también la de sus propios miembros de Gobierno. El concejal de Movilidad, Fermín Alonso, ha señalado "que no tiene sentido" crear un impuesto de este tipo a nivel local. Unas declaraciones que evidencian que la iniciativa ha sido una cosa de Enrique Maya y que no ha sido trabajada por el equipo de Gobierno.

En una entrevista a la Cadena SER el concejal de Movilidad de Pamplona aseguró que el Ayuntamiento no está trabajando actualmente en crear este impuesto de circulación de las bicicletas porque "no tiene sentido" a nivel local. "Si el impuesto existe para las bicis compradas en Pamplona, pero no para las compradas en Berriozar, no tiene sentido. Por eso no se puede hacer algo así a nivel local".

Fermín Alonso ha señalado que el alcalde se refería a "que hay un debate que le gustaría abrirlo". Sin embargo, el propio Enrique Maya aseguraba en esas mismas declaraciones que él se decantaba por crear ese impuesto por ser unos vehículos "que ocupan un espacio público". En otras declaraciones posteriores se reiteraba en su intención de crear este impuesto señalando que "si cada vez hay menos coches, los impuestos que ingresa el Ayuntamiento por estos vehículos tendrán que venir de otro lado".

Lo cierto es que el planteamiento del primer edil pamplonés ha tenido mucha repercusión. Los grupos de la oposición consideran que crear este impuesto no fomentaría la movilidad sostenible ni el uso de la bicicleta, el medio de transporte más recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la movilidad urbana tras la pandemia.