Alumnas del Liceo Monjardín, ganadoras del segundo premio del concurso Vidiomas de la Universidad de Navarra

El certamen, organizado por ISSA School of Management Assistants, ha contado con la participación de 172 estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato de 17 colegios de España.

El trabajo competía con otros 62 trabajos que se presentaron al concurso, cuya temática se centró en 'Una empresa en tu ciudad'. El objetivo del certamen es "fomentar el uso de los idiomas modernos (inglés, francés o alemán), las habilidades comunicativas, el trabajo en equipo y el empleo de las nuevas tecnologías", ha explicado en una nota la Universidad de Navarra.

El primer premio ha sido para el trabajo 'Your pharmacy closer than ever', del Colegio Tierrallana-Entrepinos, de Huelva; y el tercer premio y mención al mejor vídeo en inglés, en el trabajo 'Mercadona's strategies' del colegio Americano de Las Palmas. El jurado estuvo compuesto por profesores del grado en Asistencia de Dirección Management Assistant.

Asimismo, este año se ha lanzado la primera edición de 'Vidiomas Europa' en aquellos países donde hay algún representante de la Universidad de Navarra. Enviaron vídeos desde colegios de Rusia, Rumanía, Hungría y Polonia. Los equipos debían presentar su trabajo en las mismas condiciones que Vidiomas España pero el discurso debía estar elaborado en castellano. El ganador de esta primera edición ha sido el equipo RobyDei, del Colegio Nacional Pedagógico 'Reina María' de Ploiesti, en Rumanía. El vídeo resume la actividad de una empresa de transporte y ha sido dirigido por Guillermo José Penades.