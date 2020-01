Amaya niega haber recibido dinero de Osasuna y reconoce un incentivo para ganar al Valladolid que "no se cumplió"

Los exjugadores del Betis Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xabier Torres declaran este jueves como acusados de recibir dinero por parte de exmandatarios de Osasuna para ganar al Valladolid y para dejarse ganar ante el club rojillo en los dos últimos partidos de la temporada 2013/14.

El primero en declarar ha sido Antonio Amaya quien ha contestado únicamente a su abogado. El exjugador del Betis ha negado recibir dinero para ganar o dejarse perder: "Jamás, no existe dinero para comprar la dignidad", ha manifestado.

Amaya ha asegurado que el exgerente de Osasuna Ángel Vizcay "jamás me ha dado un euro a mí" y ha afirmado que "lo he visto una vez en la vida, en el hotel Los Galgos junto a Jesús Peralta -exdirectivo del club- en la que se habló de un incentivo por ganar al Valladolid, cosa que no se cumplió".

Sobre las salidas de dinero de Osasuna, Amaya ha destacado que "todos los exdirigentes dicen que Vizcay saca dinero de las arcas de Osasuna". "Sólo le queda intentar repartir la basura pero está claro que el dinero se lo ha quedado él", ha aseverado.

