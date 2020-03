Anvite no participará en actos del Gobierno foral por las víctimas del terrorismo y convoca una concentración el 11M

En un comunicado, Anvite ha remarcado que las razones que justificaron su ausencia a este tipo de actos convocados anteriormente "siguen lamentablemente vigentes a pesar del reciente cambio en el Gobierno de Navarra". Por ello, ha agregado, "consideraríamos una incongruencia habernos ausentado en otras ocasiones y acudir ahora".

Para la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo, "la lucha contra el terrorismo es una labor de todos los días en la que no caben medias tintas y que se tiene que basar en la pedagogía y el ejemplo público, deslegitimando la violencia y exigiendo a quienes la han ejercido, tolerado o justificado un claro y publico ejercicio de reflexión y autocrítica".

En este sentido, Anvite ha recordado su nota de prensa del pasado 15 de agosto y ha destacado que "seguiremos exigiendo de nuestras instituciones, sea quien sea quien las gobierne, el compromiso sincero con las víctimas, denunciaremos todo intento de blanqueo de los terroristas y sus cómplices y no aceptaremos ningún relato que falsee lo ocurrido tras 50 años de terrorismo".

"Trabajaremos codo con codo con quien quiera acompañarnos en esta pelea y rechazaremos frontalmente a quien dé un mínimo de oxígeno a quienes han celebrado en el pasado y todavía justifican hoy en día como un derecho la muerte de nuestros familiares", ha subrayado la asociación.

Según ha manifestado, "es por eso que seguimos sin vernos representados en actos de homenaje convocados por quienes no respetan los mínimos que para nosotros son exigibles". "Eso no significa que no podamos seguir trabajando conjuntamente en todos los ámbitos en los que se nos permita para perseverar en nuestros principios de verdad, memoria, dignidad y justicia", ha subrayado.

Con motivo de la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo el próximo 11M, Anvite, la Asociación Víctimas del Terrorismo y la Fundación Tomás Caballero han convocado una concentración en homenaje a las víctimas que tendrá lugar en la plaza Baluarte junto al monumento a las víctimas el próximo día 11 de marzo a las 19.00 horas, donde se leerá un comunicado y se realizará una ofrenda floral.