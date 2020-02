La letrada de Archanco señala a Vizcay como responsable del control de ingresos y gastos en Osasuna y pide la absolución

Así, en la presentación de sus conclusiones en el juicio del caso Osasuna, la letrada de Archanco, que está acusado de apropiación indebida, falsedad documental y corrupción deportiva, ha pedido su absolución.

En su exposición, la abogado ha negado que la Junta Directiva de Archanco tuviera un carácter presidencialista. "La Junta era la Junta, tenía unas funciones y unas competencias muy extensas que podían ser delegadas al presidente y en este caso concreto no consta en absoluto que la Junta Directiva confiriera poderes a efectos de tal delegación de competencias", ha sostenido.

En cambio ha afirmado que sí había una delegación de competencias en el exgerente Ángel Vizcay y ha citado en ese sentido un poder notarial de 21 de octubre de 2004, en el que "se detallan de forma específica las funciones y competencias que la Junta delega en el señor Vizcay". "Son prácticamente todas las facultades que tiene la Junta Directiva, salvo dos", ha afirmado.

Además, ha afirmado que Vizcay tenía "las funciones propias que por estatutos tenía el gerente, funciones que no son meramente de instrumento ciego, del que hace lo que se le ordena y manda".

Así, ha señalado que entre esas funciones Vizcay tenía "las de informa y asesorar en cuantas cuestiones administrativas, deportivas y reglamentarias se le requieran por la Junta Directiva, advirtiéndole de posibles irregularidades que se pudieran cometer por distintos órganos del club".

Asimismo, ha dicho que el gerente tenía entre sus funciones "dirigir y organizar el trabajo del personal del club bajo su directiva y personal responsabilidad, controlar los ingresos y gastos que tenga el club y ostentar la jefatura personal del club".

La abogada de Archanco ha afirmado que "en un club que está en Primera División, que tiene un presupuesto importante, deben existir otros ámbitos de organización a los que se les vinculan determinadas funciones y deberes, una estructura económica, precisamente para que la Junta pueda realizar sus funciones en orden a sus objetivos".

Así, ha asegurado que "quien debía realizar la gestión del cumplimiento de las obligaciones de naturaleza económica contraídas por el club era la estructura económica formada por Vizcay como gerente y el director financiero, que había sido antes el director general".

Sobre el cobro de dietas por parte de miembros de la Junta Directiva, la letrada ha señalado que los estatutos vigentes entonces "no regulaban nada con relación a la posible remuneración de los miembros de los distintos órganos del club" pero sí precisaban expresamente que el cargo del defensor del socio no sería remunerado. "¿Se puede interpretar que los otros si podrían ser remunerados?", ha planteado, para señalar que, una vez que el auditor expresó sus dudas, se eliminó el sistema de dietas. Además, ha señalado que todos los pagos realizados estaban "documentados y contabilizados".

SALIDAS DE DINERO

Sobre las salidas de dinero de la cuenta bancaria del club, la abogada ha afirmado que en la temporada 2012/2013 sólo un reintegro fue firmado por Archanco el 10 de mayo de 2013 por 80.000 euros, un dinero "para destinarlo a una prima por incentivo a sus propios jugadores frente a un partido complicado, que era el Osasuna-Getafe".

En cuanto a las salidas de dinero firmadas por Vizcay, ha afirmado que "siempre llamaba Vizcay" a CaixaBank para informa de las cuantías que necesitaba y "siempre iba Vizcay a recoger el dinero". "Si Archanco no firma los reintegros, no va a la entidad, confía en el buen hacer de Vizcay, porque para eso estaba ahí, difícilmente puede tener conocimiento de esa extracción de dinero con el destino que sea", ha señalado.

Pasando a la temporada 2013/2014, se ha referido a un reintegro de 50.000 euros autorizado con la firma de Vizcay y Archanco. La abogada ha afirmado que el gerente le dijo a Archanco que el jugador Roberto Torres "se iba a casar y que le había pedido un adelanto de su ficha", por lo que el presidente accedió al pago.

Sin embargo, en el juicio Roberto Torres afirmó que no recordaba haber firmado un recibí de esos 50.000 euros y sí señaló que había recibido un adelanto de 37.000 euros por cuenta bancaria. Posteriormente, la fiscal pidió que se dedujera testimonio ante la posibilidad de que Archanco hubiera presentado en el juicio un documento falso a sabiendas.

La letrada ha explicado cómo se llegó a entregar este documento en el juicio. "Las gestiones las realiza Archanco, que habla con un intermediario en el club para que hablara con Torres y le preguntara si era cierto -que había pedido un adelanto de 50.000 euros para su boda- y, si tenía a bien, que le firmara un documento", ha dicho la abogada. Finalmente, Torres firmó el documento y la defensa de Archanco lo presentó en el trámite de cuestiones previas al inicio del juicio.

Sin embargo, posteriormente, en su declaración como testigo, el jugador "negó que la cantidad fuera esa, habló de 37.000 euros y cuando se le exhibió el documento no dijo que no era su firma, dijo que no recordaba haberlo firmado". "Esto corrobora más que si esto fue así, el señor Vizcay le ponía a Archanco y a cualquier otro las excusas que fueran con apariencia de veracidad", ha afirmado la letrada.

Por otro lado, ha reconocido otra salida de 400.000 euros supuestamente destinada a primar al Betis por ganar al Valladolid pero ha negado una salida posterior de 250.000 euros para pagar también a los jugadores del Betis por dejarse ganar contra Osasuna. "Ya se había jugado el partido, se había descendido y el señor Archanco se iba. ¿Qué interés tenía por mantener un compromiso de estas características?", ha dicho, para rechazar que se hubiera pagado por este último partido.