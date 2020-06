El Ayuntamiento de Pamplona instala 38 nuevos aparcabicis con 228 plazas, repartidos por todos los barrios

Con un modelo similar, cada uno de ellos tiene entre 6 y 18 plazas. Estos aparcabicis en superficie favorecen el anclaje seguro con candado de la bicicleta. El modelo que se instala actualmente es el universal o U invertida. Con ellos, se acercan ya a 1.000 las instalaciones de este tipo colocadas por el Ayuntamiento.

A esta dotación en superficie se añade actualmente la nueva de Red de Aparcamientos Públicos para Bicicletas, compuesta por módulos cubiertos, con control de accesos, videovigilados y preparados para el estacionamiento de este tipo de vehículos. Los tres primeros de estos módulos se han instalado en la Plaza de Toros, en la zona del Complejo Hospitalario de Navarra y en la plaza Arriurdiñeta de la Txantrea. Pamplona cuenta además con cuatro aparcamientos vecinales que se encuentran ya en uso en el Casco Antiguo (calle Descalzos y calle San Antón), Rochapea (calle Urzainqui) y Milagrosa (travesía Guelbenzu).

MEDIO DE TRANSPORTE SALUDABLE Y NO CONTAMINANTE

El Consistorio pamplonés quiere promover el uso de la bicicleta en la ciudad, teniendo en cuenta que es un medio de desplazamiento saludable y no contaminante, como forma de disminuir el tráfico rodado. Para ello está trabajando en una red básica de itinerarios ciclistas en los grandes ejes y que se complementará con una red secundaria, ha informado el Consistorio.

Para garantizar la seguridad de los ciclistas en el conjunto de la ciudad, además de los itinerarios ciclistas específicos que suponen los carriles bici, se ha limitado la velocidad a 30 km/h con carácter general (exceptuando grandes avenidas de dos o más carriles por sentido), se están implementando medidas de calmado de tráfico y ampliando las zonas peatonales (por las que los ciclistas pueden circular con precaución y a la velocidad de las personas que caminan).

Se apuesta por las bicicletas como una alternativa, sostenible y saludable tanto para las personas usuarias como para el conjunto de la ciudad, ya que, no hacen ruido, no contaminan y no emiten CO2. Son por tanto una importante contribución a la Estrategia Urbana Pamplona-Iruña 2030, que tiene entre sus principales objetivos alcanzar una 'Pamplona, verde, ecológica y comprometida con el clima', así como a la estrategia específica 'Go Green Pamplona' que desarrolla las medidas específicas de transición energética y cambio climático, liderada por el Área de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad del consistorio.