El Ayuntamiento de Pamplona suspende la preinscripción para las 11 escuelas infantiles de su red

Esta decisión quiere contribuir a la mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha informado el Ayuntamiento. El Consistorio está mandado mensajes SMS personalizados a quienes ya tenían cita, desconconvocándoles. Al igual que en las dependientes de Gobierno de Navarra los trabajadores de Escuelas Infantiles municipales trabajarán desde casa con tareas asignadas desde la dirección.

En Pamplona existen once escuelas infantiles de titularidad municipal (Mendebaldea, Haurtzaro, Mendillorri, Fuerte el Príncipe - Printzearen Harresi, Donibane, Izartegi, Goiz Eder, José María Huarte, Hello Buztintxuri, Hello Azpilagaña y Hello Egunsenti). Hay en la ciudad otras cinco Escuelas Infantiles dependientes del Gobierno de Navarra (Santa Teresa, San Jorge, Nuestra Señora de los Ángeles, Ninia Etxea y Nuestra Señora de Roncesvalles).