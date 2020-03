Baluarte ofrece en su web y redes sociales vídeos y fotografías de sus espectáculos desde 2003

Tras suspenderse todas las actividades previstas en el edificio hasta nuevo aviso por el coronavirus, Baluarte mantendrá el contacto con su público a través de su página web y de sus perfiles en redes sociales.

Para ello, se utilizará el archivo del auditorio para recordar espectáculos y artistas que desde la inauguración del edificio en octubre de 2003 han pasado por su escenario.

Fotografías, vídeos e información que a diario estarán disponibles en la página web (www.baluarte.com) y en los perfiles de las redes sociales: Facebook (@BaluartePamplona); Twitter (@baluarte) e Instagram (baluarte_pamplona).

Hasta este viernes, se ha recordado la primera ópera que se ofreció en Baluarte, Marina (noviembre 2003); el primer musical 'We will rock you' (julio 2005) y la primera ópera del gran repertorio, Madama Butterfly (mayo 2004), ha explicado Baluarte en un comunicado.