Bildu dice que están "dialogando" con el Gobierno los Presupuestos y Na+ cree que con ambos "no se puede estar a la vez"

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que si "el Gobierno nos llama nos sentaremos", pero "si está incorporando las prioridades de Bildu con nosotros que no cuenten". "Bildu y Navarra Suma son incompatibles", ha dicho, para insistir en que con Bildu y Navarra Suma "no se puede estar a la vez". "No vamos a apoyar ningún Presupuesto si tiene sesgo independentista, de la izquierda abertzale", ha advertido.

Ha expuesto Esparza que Chivite "se sacó con Bildu la foto de la vergüenza". "Bildu solo quería para aprobar los Presupuestos sacarse esa foto porque le blanquea y el PSN contribuyó al blanqueamiento de Bildu", ha señalado, para afirmar que por ello "Bildu va a aprobar los Presupuestos de Chivite". "En los Presupuestos veremos así medidas que no podemos apoyar y vienen de un escenario de mantenimiento de la política fiscal nacionalista de la anterior legislatura", ha dicho.

El portavoz de Navarra Suma ha comentado, además, la "incoherencia" del PSN ya que "en campaña electoral decía que la política fiscal del cuatripartito era un desastre y después de decir todo eso cuando llega al Gobierno plantea una política fiscal que consolida la anterior". "Y dice el portavoz del PSN que han tendido la mano a Navarra Suma y es mentira, nunca", ha expuesto.

Esparza ha manifestado que "hemos querido llegar a un acuerdo, pero el PSN tiene muy claro con quién llegar a un acuerdo, ya ha elegido, eligió hace meses". "El PSN está atado de pies y manos, no le dejan pactar con Navarra Suma", ha comentado, para exponer que "aquí hay conformado un pentapartito". "Bildu está incluyendo sus prioridades en el anteproyecto de Presupuestos, tiene la llave de la gobernalidad y la estabilidad", ha opinado.

A su juicio, "se ha perdido una oportunidad histórica para revertir la política fiscal del cuatripartito, había votos". Y ha indicado que la postura de su grupo en el pleno del jueves respecto a la ley para eliminar el impuesto al patrimonio empresarial la darán a conocer el mismo jueves. "Estamos dispuestos a llegar a acuerdos hasta el último minuto; hemos pedido al Gobierno que si quiere llegar a un acuerdo tenga algún gesto", ha apuntado.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha indicado que, sobre Presupuestos, "seguimos hablando con el Gobierno, estamos hablando con los diferentes departamentos y utilizamos como base el documento de base de líneas de prioridades". "Estamos dialogando y entablando un proceso de negociación, otra cosa es que lleguemos a acuerdos o no", ha dicho.

Según ha precisado, sus prioridades "no son nuevas" y pasan por "un sistema de protección social, pensiones dignas, un 0-3 años hacia la universalidad, un sistema de protección digno, un empleo digno y refuerzo de los servicios públicos y la financiación municipal suficiente". "Veremos si las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa se reflejan", ha dicho.

Ha expuesto la portavoz que el Gobierno "tiene la necesidad de llegar a acuerdos" porque "no tienen apoyos suficientes garantizados".

Según ha dicho, en materia fiscal, al impuesto sobre el patrimonio empresarial votarán un "rotundo no" porque "es un error dejar de gravar la riqueza". Sin embargo, en las deducciones a la maternidad, las ha valorado por ser "más progresiva" y en el resto de medidas fiscales también que "no se haya desmantelado la reforma de 2015 y no se haya acometido la vía de Navarra Suma". Ha señalado que aunque no sea su modelo fiscal, han llegado a un "acuerdo de mínimos".

El portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha indicado que ésta es una "semana importante con tres proyectos fiscales en la mesa y que fructifiquen será positivo para el conjunto de la ciudadanía". "Este es un Gobierno que empezó con minoría y que esperemos que acabe el año con una mayoría que apoye los proyectos de ley", ha dicho.

Según ha expuesto, "lo que no iba a permitir una mejora de los servicios públicos eran las medidas de Navarra Suma". Ha señalado que han alcanzado un "compromiso" con EH Bildu en torno a las medidas fiscales y que "avanzamos en compromisos que se realizan con quien quiere realizarlos porque Navarra Suma ha tenido las manos tendidas del Gobierno y ha cerrado la puerta". "Lo que tenga que pasar en los Presupuestos, el proceso de diálogo y negociación empezará a partir de que se aprueben las medidas fiscales y tendremos que volver a dialogar con los grupos", ha afirmado.

Ha comentado que hay una propuesta de EH Bildu para "hablar con alguno de los consejeros, quiere conocer el anteproyecto del Gobierno y me parece perfecto". "No es que estemos más cómodos con EH Bildu, es que hablamos de cuestiones sociales y es quien más se acerca a propuestas de los socios. También se ha tendido la mano a Navarra Suma pero no ha hecho propuesta ninguna. Se habla de prioridades sociales y quizá la clave es lo que pone Bildu sobre la mesa, no pone cuestiones identitarias sino sociales", ha apuntado.

"Navarra Suma tenía una prioridad que era buscar un relato para decir no y EH Bidu quería incidir en lo social y ha entrado a un diálogo", ha añadido, para exponer que no son un pentapartito sino un "cuatripartito" y "el Gobierno busca acuerdos con las dos formaciones en la oposición, pero una no quiere". "Una está más cómoda en la oposición", ha comentado.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha indicado que esta semana se celebra el último pleno del Parlamento, "de especial importancia" en la visualización de "cierta estabilidad parlamentaria construida de manera diferente".

Según ha comentado, "este jueves veremos las posibilidades de acuerdo con la fiscalidad", alcanzado con EH Bildu en cuanto a deducciones por maternidad y en el paquete de medidas fiscales y "una tercera posibilidad de acuerdo con Navarra Suma en patrimonio empresarial". "Es la antesala de posibilidad de llegar a acuerdos de cara a los Presupuestos", ha dicho.

Ha señalado que hace un llamamiento a la "coherencia política" y en este caso a "Navarra Suma a que no se enquiste, a que no haga esa política de barricada y sea capaz de trabajar en lo que considera positivo".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que, tras la aprobación de las medidas fiscales, "nos tocará modular ese proyecto de Presupuestos a lo que consideramos más óptimo". "Hemos formado parte de la negociación, hemos recibido las demandas de los consejeros ajustadas al acuerdo programático y queda espacio para afinar mejor por los grupos algunas prioridades", ha dicho.

En cuanto a fiscalidad, ha indicado que "queremos rescatar que estamos satisfechos con el calendario para la segunda fase de reforma fiscal en la que vamos a contener los precios del alquiler y la tercera fase de la renta garantizada".

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha mostrado su "preocupación" ante el debate de los Presupuestos después de que "el Gobierno tripartito no ha querido abrir una reforma del Impuesto de Sociedades y se impide corregir una injusticia", por lo que ha manifestado su "tremenda decepción". Ha señalado que se está produciendo un "robo a las clases populares".

A su juicio, "no se ha actuado de manera valiente frente a los impuestos y prevemos unos ingresos insuficientes". "Nos tememos que no aborden las políticas públicas en nuestra Comunidad", ha dicho, para señalar que "en principio nos parecen insuficientes". Ha señalado así que presentarán enmiendas "para corregir esta situación".