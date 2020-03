CEN, UGT, CCOO y Cámara de Comercio respaldan las medidas anunciadas por el Gobierno foral

Así, el presidente de la CEN, José Antonio Sarría, ha destacado algunas medidas como el fondo de 100 millones de euros para afrontar gastos extraordinarios por la gestión de la crisis del coronavirus, la posibilidad de incorporar a personal ya jubilado menor de 70 años a la administración pública, el atraso de los vencimientos trimestrales en tributos o el aumento en la cantidad destinada a préstamos y avales.

Sarría ha opinado que "es pronto" para calificar como suficientes o insuficientes las medidas adoptadas por parte del Gobierno de Navarra. "Esto es una situación que va cambiando cada día, de manera que es muy posible que, en la medida de la evolución de esta pandemia, vayan siendo necesarias otras medidas", ha explicado el presidente de la CEN, que ha añadido que "tendremos que ir viendo cuál es la reacción de todos los sectores empresariales para ir pidiendo nuevas medidas".

José Antonio Sarría ha explicado que las empresas navarras "están preocupadas por proporcionar a su personal la seguridad de que no van a contraer por el ejercicio de su trabajo el coronavirus". También por "intentar mantener la producción" o "limitar el impacto económico" que puede tener el cese de la actividad. Y, en el caso de autónomos y pequeñas empresas, por la posibilidad de acceder a "créditos y recursos suficientes para hacer frente a la situación".

De la misma manera, ha señalado que otra de las preocupaciones es que los ERTE que se vayan a pedir "entren en la clasificación de fuerza mayor y, por tanto, se tramiten rápidamente".

Finalmente, ha pedido que se "se puedan agilizar" las pruebas del Covid-19 y se puedan realizar en empresas, como las de alimentación, "para tener tranquilo al personal de que no hay nadie en la plantilla con riesgo de padecer el coronavirus".

Por su parte, el secretario general de UGT de Navarra, Jesús Santos, ha valorado que el Gobierno foral ha activado "una cantidad importante de dinero" para afrontar la situación. "Me parecen ayudas oportunas, que posiblemente tendrán que ser matizadas, porque todos desconocemos los alcances definitivos de esta situación y hasta dónde podemos llegar", ha explicado.

Jesús Santos ha afirmado que "es hora de ponerse las pilas, todos tenemos que estar en este momento activos en el trabajo y previendo el peor de los supuestos". "Nosotros mismos estamos con trabajo exagerado, porque ahora vienen los expedientes de regulación y tenemos que atender las necesidades de la gente, que en muchos casos está con ansiedad porque ve peligrar el empleo", ha apuntado.

En ese sentido, el máximo responsable de UGT Navarra ha pedido un control sobre los expedientes que se vayan presentando en las empresas con el fin de asegurar que se adecuan a las causas previstas, para evitar así que "algún desaprensivo con alguna excusa tonta presente despidos".

Jesús Santos ha afirmado que "lo que es fundamental es que para salvar a las empresas no hace falta despedir, se ha puesto el instrumento necesario y oportuno, que es el expediente de regulación temporal de empleo, podremos ir todos a negociar esos expedientes y el día que esto pase, recuperar el empleo".

El dirigente sindical ha afirmado que, vistas las medidas presentadas por el Gobierno de España y el de Navarra, "la música es buena pero hay que ver la letra, todo no vale si no es ágil, si a las empresas no llegan las medidas con fluidez".

El secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, ha afirmado que "estamos en un momento tan excepcional que hay que tomar medidas excepcionales aunque sea dejando las cajas financieras de las instituciones muy mermadas" y ha considerado que las medidas del Gobierno foral están "bien encaminadas", aunque "todo será poco".

En primer lugar, ha señalado que se deben adoptar medidas para "frenar la crisis sanitaria, con recursos en el ámbito sanitario, y es cierto que el Gobierno de Navarra ha propuesto una serie de medidas que van dirigidas a eso que estamos reclamando".

En segundo lugar, ha valorado también "las medidas fiscales para ayudar a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas". "Nunca lloverá a gusto de todo el mundo, pero desde los gobiernos de Navarra y de España se han empezado a tomar medidas para resolver los problemas de la gente", ha señalado.

No obstante, CCOO sí ha pedido al Gobierno de Navarra que constituya una comisión con sindicatos, organizaciones empresariales e Inspección de Trabajo para hacer un seguimiento de los expedientes de regulación temporal de empleo temporal que ya están presentando las empresas. "Los expedientes, que hoy son cien, el lunes que viene se pueden multiplicar por seis o por más", ha advertido Chechu Rodríguez.

Por ello, el dirigente sindical ha señalado que se debería trabajar en esta comisión para controlar las causalidades de los ERTE. "Los ERTE que se van a plantear tienen una causalidad fundamentalmente provocada por la crisis del coronavirus, no que alguien piense que porque el Arga pasa por Pamplona meto lo que me dé la gana", ha apuntado.

Chechu Rodríguez ha pedido que "salgamos de esta crisis con una garantía, que los trabajadores no pierden el empleo ni sus condiciones de trabajo". "Las empresa van a sufrir mucho, pero se les va a ayudar mucho. Los empresarios también tienen que hacer un esfuerzo. Desde que se salió de la crisis de 2009 su volumen de ganancia ha sido importantísimo", ha afirmado.

Por último, la Cámara de Comercio de Navarra ha valorado las medidas del Gobierno de Navarra "de manera positiva" y, "sin tener mucho detalle sobre su concreción", considera que es "muy importante que las medidas articuladas y su tramitación en el Parlamento se lleven a cabo de manera ágil".

La Cámara de Comercio ha señalado que, "dada la situación, existe cierto desconocimiento entre las empresas sobre cómo deben proceder" y por ello ha considerado "importante que se informe a las empresas y trabajadores sobre las mismas, y qué pasos deben dar para acogerse a ellas".