Chivite llama a las Juventudes Socialistas a "defender la democracia" ante el "preocupante ascenso de la ultraderecha"

En su intervención en el acto de clausura del XI Congreso de Juventudes Socialistas de Navarra, que se ha celebrado este fin de semana y que ha elegido por unanimidad a Kevin Lucero como nuevo secretario general, Chivite ha llamado a las JSN a ser "parte activa y constructiva, porque necesitamos una juventud fuerte y comprometida" que "vaya asumiendo espacios y responsabilidades".

"Contad conmigo y con la dirección del PSN para empujar todos juntos en la construcción de propuestas políticas progresistas de izquierdas que apuesten por las personas, por su bienestar, por la igualdad, por la pluralidad y sobre todo por la convivencia", ha expresado a la nueva ejecutiva. Una tarea con la que ha esperado contar también con el Ejecutivo central. "Espero que los Reyes Magos nos traigan un Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez", ha agregado.

La presidenta del Ejecutivo foral ha destacado que, con el nuevo Gobierno de Navarra, "hemos devuelto a la juventud un espacio propio" con la creación del Instituto de la Juventud, dependiente del Departamento de Presidencia. Entre los objetivos de trabajo conjunto Chivite ha citado la precariedad laboral y ha afirmado que "cuando tengamos un Plan de Empleo, en el que ya estamos trabajando, tendremos en cuenta las políticas específicas para la juventud".

María Chivite ha llamado a las Juventudes Socialistas a "defender la democracia y la memoria" y ha advertido ante "el peligroso y preocupante ascenso político de la ultraderecha". En este sentido, ha señalado que hay jóvenes "que reconocen que les votan" porque "es algo nuevo" o "no confían en lo de siempre".

Así, ha destacado que "tenemos que hacer pedagogía de la democracia, de los derechos y las libertades, de la memoria histórica y de la memoria reciente". "Si no luchamos todos los días por defender nuestros derechos y la democracia eso no quiere decir que siempre vayan a estar presentes", ha remarcado Chivite que ha instado a explicar "las consecuencias que tendría cualquier retroceso".

Al respecto, ha criticado que "los partidos que compiten en la derecha cuestionan la violencia de género, los derechos de las personas LGTBI, niegan la España plural que contempla esa Constitución que dicen defender pero que defienden de boquilla porque luego cuestionan los principios fundamentales que recoge esa Constitución"

Igualmente, ha abogado por la memoria histórica de "quienes fueron represaliados y asesinados por defender precisamente la democracia y la libertad". También la "memoria de lo que ha supuesto ETA", ante lo que ha manifestado que "el futuro de convivencia y democracia plena solo se puede construir con fuertes cimientos si se hace desde la verdad, la memoria, el reconocimiento a lo que fue injusto, desde la justicia y la reparación". "Hay que seguir adelante, pero avanzar no debe suponer olvidar ni rescribir la historia", ha añadido.

Chivite ha afirmado que, desde el Gobierno de Navarra, "estamos demostrando nuestro compromiso con una sociedad más justa, igualitaria e innovadora, con la prosperidad como reto para que la riqueza que generemos pueda hacerla llegar a todas las personas".

En este sentido, ha expresado su compromiso por "una convivencia plural" que "también se debe reflejar en las instituciones". "El Gobierno que hemos puesto en marcha demuestra que, con diálogo sincero y constructivo, se pueden alcanzar acuerdos que antepongan sobre todo las preocupaciones de la ciudadanía y la construcción de sólidos pilares para afianzar el futuro social y de desarrollo económico", ha subrayado.

"Navarra es plural y diversa", ha reiterado la presidenta, que ha resaltado que "aunque algunos no lo entiendan, otros hemos demostrado que, además de entenderla, la respetamos y procuramos trasladar esa realidad a las instituciones". "Porque respetando nuestra manera de ser y de vivir tendremos más posibilidades de acertar en nuestras decisiones políticas", ha aseverado.

Por todo ello, ha llamado a "favorecer una convivencia que no podemos dejar que se tensione o se fracture, porque sin convivencia no hay prosperidad, no hay futuro".