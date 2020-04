Chivite apela al acuerdo para un plan de reactivación y Navarra Suma le urge a que lo apruebe ya

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha apelado al acuerdo de los grupos políticos para aprobar un plan de reactivación económica y social frente a la crisis del coronavirus y Navarra Suma le ha pedido que lo apruebe de forma urgente, porque "Navarra necesita ya ese plan de reactivación".

En respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, María Chivite ha afirmado que la semana que viene el Gobierno va a presentar "la hoja de ruta para la elaboración colectiva del plan", con "un horizonte que nos llevará hasta junio".

El plan tendrá cuatro ámbitos: el social y sanitario, el tecnológico y ambiental, el económico y el político.

El trabajo de elaboración del plan será coincidente con el proceso de desescalada, para que "una vez finalizadas las fases de desescalada el trabajo del plan esté concluido para ponerlo en marcha".

María Chivite ha apelado a los partido que formación la coalición Navarra Suma y al resto de grupos políticos a que "aporten constructivamente, como lo vienen haciendo hasta ahora, para afrontar este trabajo tan crucial". "Todas las encuestas dicen que la ciudadanía quiere acuerdos", ha dicho.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "la ciudadanía quiere acuerdos, pero para que haya acuerdos no podemos estar eternamente ultimando". "Desde el inicio plantee al Gobierno la necesidad de que Navarra tuviera un plan de reactivación económica y social y le tendí la mano para hacerlo de forma conjunta", ha dicho a Chivite.

Sin embargo, ha afirmado que "mes y medio después, le tengo que preguntar sobre esta cuestión porque no han dicho nada absolutamente a nadie, desde luego, a nosotros nada, y esta es una cuestión fundamental para el desarrollo de esta tierra, para salir de la mejora manera cuanto antes de una situación de crisis económica, laboral y social que tenemos ya aquí".

Esparza ha afirmado que "el tiempo de reacción es vital, cada mes que retrasemos este plan vamos a generar más desempleo, por eso es fundamental". "Navarra necesita ya ese plan de reactivación, hay que actuar de forma inmediata, con un plan que sea claro y que se marque plazos, un plan urgente que sirva para ser referencia a las empresas y a los hogares. Las decisiones que tomemos hoy son el empleo de mañana", ha dicho.

El portavoz de Navarra Suma ha tendido la mano al Gobierno para acordar y ha asegurado que su grupo "no busca ningún rédito electoral". "Las elecciones van a ser dentro de tres años y dentro de tres años nadie sabe dónde vamos a estar. El único objetivo que tenemos es ayudar a esta tierra a salir cuanto antes de la situación", ha afirmado.

Esparza también se ha referido al ámbito del empleo para señalar que, "para salvar empleo, los expedientes de regulación temporal de empleo se tienen que alargar en el tiempo". "Si se quiere defender a los trabajadores, se tiene que apostar por esa decisiones", ha dicho, y ha pedido a Chivite que convoque al Consejo de Diálogo Social.

La jefa del Ejecutivo ha respondido al portavoz de Navarra Suma que "habla como si este Gobierno no hubiera tomado medidas, y hemos aprobado muchas medidas, y habla como si no hubiera diálogo, y yo creo que lo hay, porque de hecho hemos aprobado medidas". "Sus quejas y reclamaciones no tienen base real, porque hay diálogo y el Gobierno ha tomado medidas", ha afirmado.

Sobre el empleo, Chivite ha explicado que el Gobierno de Navarra sigue "trabajando en el plan de empleo, seguimos dialogando con los agentes económicos y sociales y ese plan de reactivación económica tiene que tener un apartado dedicado al empleo, con medidas específicas".

Según ha explicado, este miércoles se reunió con la CEN y con los sindicatos UGT, CCOO, ELA y LAB, un encuentro en el que defendió "la necesidad de prolongar los ERTE", algo que el Gobierno foral ya ha trasladado al Gobierno de España.

La presidenta del Gobierno ha agradecido la mano tendida de Esparza y ha destacado que "todas las aportaciones van a ser bienvenidas".