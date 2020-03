Chivite llama a la "tranquilidad" y dice que la situación de Navarra no es la de otras Comunidades

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" ante la evolución del coronavirus y ha afirmado que la situación de Navarra no es la de otras regiones como Madrid, La Rioja o Álava, donde se ha decidido cerrar centros educativos.

Antes de presidir una reunión interdepartamental del Gobierno foral sobre el coronavirus en el Palacio de Navarra, María Chivite ha agradecido la labor de "todos los sanitarios que están trabajando en esta materia" y ha considerado que desde el Departamento de Salud "se está actuando muy bien siguiendo el criterio experto". "Es Salud el que va a liderar toda la coordinación de políticas públicas", ha señalado Chivite en declaraciones a los medios, acompañada de la consejera de Salud, Santos Induráin.

La jefa del Ejecutivo foral ha afirmado que "Navarra no está en estos momentos planteándose el cierre de colegios, Navarra está en una fase diferente de la que están La Rioja o Álava, pero es verdad que la situación es cambiante y las medidas que se están adoptando también serán cambiantes en función de la situación".

La presidenta del Gobierno ha añadido que "iremos tomando medidas adaptándolas a la situación que haya en cada momento". "Que ahora no nos planteemos cerrar los colegios no quiere decir que si la situación evoluciona de otra manera no tengamos que tomar otro tipo de decisiones. Cada decisión será adaptada a la situación que se está viviendo en cada momento y trabajando de manera coordinada", ha indicado.

Chivite ha pedido que se sigan canales oficiales de información y ha explicado que previsiblemente este miércoles "estarán operativas en la página web recomendaciones". "Estamos trabajando con los colegios, hay reuniones programadas con la Confederación de Empresarios para dar distintas pautas, y hoy terminaremos de coordinar todas las políticas públicas en materia de prevención de coronavirus", ha señalado.

Asimismo, ha asegurado que "estamos trabajando de manera absolutamente coordinada y directa con el Ministerio" y ha explicado que "esta misma tarde hay reunión de los ministros de Sanidad a nivel europeo". "Las medidas tienen que ser coherentes, pero cada una adaptada a la situación que cada Comunidad tenga. No estamos en España en la misma situación que en Italia, y Navarra no está en la misma situación que Madrid, La Rioja o Álava", ha apuntado.

Sobre la posibilidad de cancelar eventos de gran afluencia de público en Navarra, Chivite ha señalado que es un asunto que se va a abordar en la reunión interdepartamental y ha explicado que los criterios que han establecido por parte del Ministerio es que "se valoren uno a uno". "En Navarra es lo que vamos a hacer", ha señalado.

Respecto a la celebración de las Javieradas el próximo fin de semana, ha señalado que "vamos a valorarlo" y ha precisado que "no es lo mismo espacios abiertos que espacios cerrados".

María Chivite ha apuntado que en la reunión interdepartamental están representados "prácticamente todos los departamentos, nos van a traer sus planes de contingencia, sus inquietudes y sus dudas, y vamos a intentar, liderado por el Departamento de Salud, tomar decisiones al respecto". "Que tomemos hoy unas decisiones no quiere decir que más adelante no se tomen otras decisiones si la situación es cambiante", ha insistido.

En todo caso, ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" y ha advertido de que "están circulando muchísimos bulos por las redes sociales". Por ello, ha pedido que "los canales de información sean los canales de información oficiales, se está informando a los medios de primera mano y de manera absolutamente transparente, y lo vamos a segur haciendo".