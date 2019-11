El Consejo de Comercio aprueba el calendario de apertura en festivos, que los sindicatos rechazan

Presidido por el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, el Consejo de Comercio ha celebrado su primera reunión tras la aprobación del Decreto Foral 57/2019 que regula la composición, organización y funcionamiento del organismo. En la reunión mantenida esta mañana en el Palacio de Navarra, se ha realizado además un resumen de las actuaciones del año y se han presentado las líneas de actuación en 2020, ha explicado el Ejecutivo foral en un comunicado.

En concreto, el Decreto Foral 57/2019, de 15 de mayo, por el que se regulan la composición, organización y funcionamiento del Consejo de Comercio de Navarra, establece "la mejora de la composición y determinación de la representatividad de cara a dar cabida a los nuevos agentes económicos y sociales que se han ido incorporando al sector en los últimos años".

De ese modo, el consejo pasará a estar formado por 30 representantes entre las que se encuentra personal de la Administración Foral de Navarra en materias como hacienda, administración local, ordenación del territorio, trabajo, consumo, turismo o comercio; la Federación Navarra de Municipios y Concejos; la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra; las Federaciones o Agrupaciones de Asociaciones; las Asociaciones de Ámbito Zonal, tanto comarcales, supracomarcales, intermedias o municipales; la Confederación de Empresarios de Navarra; las Asociaciones de Consumidores y Usuarios; los sindicatos UGT, ELA, LAB y CCOO, las organizaciones empresariales ACES, ASUNA, ANGED; las Agencias de Desarrollo TEDER y de la Zona Media junto con agentes de economía social.

Entre otros puntos del orden del día también se ha realizado un resumen de la actividad realizada de enero a octubre, un balance de la actividad en el marco del Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad y el avance de las líneas de actuación de 2020. Por último, se ha informado de las aportaciones realizadas al proyecto de Ley Foral de Áreas de Promoción Económica.

CRÍTICAS DE LOS SINDICATOS

Los sindicatos presentes en el Consejo de Comercio han criticado el calendario de apertura en festivos y domingos aprobado por el órgano al considerar que abrir estos días "dificulta enormemente la conciliación de la vida familiar y laboral, además de no existir una demanda real de los consumidores que la justifique".

En concreto, UGT ha defendido que "la decisión de aperturas para 2020 debería haber supuesto dar un avance hacia el objetivo el objetivo de apertura cero, que desean mayoritariamente las plantillas y estamos defendiendo los sindicatos del sector".

Y ha remarcado que "todos los estudios realizados sobre esta cuestión concluyen que la apertura en festivos y domingos no sólo supone una barrera más para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, sino que contribuye a destruir el pequeño comercio, no produce un incremento real de ventas, no responde a una demanda clara de los consumidores y no genera empleo digno, sino que contribuye a precarizar todavía más el mercado laboral".

También CCOO ha rechazado la propuesta de apertura en domingos y festivos y ha censurado, además, que "no haya sido consensuada con los representantes de los trabajadores del sector". En este sentido, ha solicitado al Gobierno de Navarra que "impulse una campaña entre los consumidores para que no compren en festivos" y que "no solo tenga en cuenta a la patronal".

En opinión del sindicato, la apertura de los comercios en festivos "no está justificada porque no existe demanda en nuestra comunidad" y, además, "empeora las condiciones laborales de los trabajadores del sector, destruye empleo y no permite conciliar la vida familiar y laboral de las plantillas".

Por su parte, ELA ha presentado en el Consejo de Comercio un texto articulado que impida la apertura del comercio en domingos y festivos, una iniciativa que "tendría la forma legal de Acuerdo Marco y establecería como hábil el periodo de lunes a sábado, excluyendo expresamente el trabajo en domingos y festivos".

Según ha indicado el sindicato, "esta propuesta tiene absoluta cobertura legal y en caso de contar con una mayoría suficiente de empresarios y organizaciones sindicales, obligaría a la totalidad de las empresas del sector, puesto que tiene la misma eficacia que un convenio colectivo".

Por último, LAB también se ha mostrado favorable a la apertura cero en domingos y festivos y ha asegurado que "existen razones y motivos suficientes que justifican esta reivindicación". "Trabajar en festivos empeora las condiciones laborales, destruye empleo, imposibilita la conciliación familiar y laboral, perjudica al pequeño comercio e impone un modelo de sociedad consumista", ha censurado.

Por ello, ha instado al Gobierno de Navarra a que "actúe de manera clara y sin complejos contra la imposición de la apertura en festivos y que se posicione a favor de los trabajadores del comercio".