Cruz Roja lanza #YoHagoPorTi con pautas para ayudar a la vecindad más necesitada durante el confinamiento

La campaña, dentro de la iniciativa #CruzRojaResponde, anima a la ciudadanía a movilizarse por quienes están más cerca, en nuestro propio portal o calle, y propone actuaciones imprescindibles para protegerse y proteger a quienes tienen cerca. Acciones muy sencillas como preguntarles si necesitan algo, saber cómo se encuentran, llevarles comida o medicinas.

Entre las pautas recomendadas se recuerda que "sólo se debe salir de casa lo imprescindible, y que a la hora de ayudar hay que extremar siempre las medidas de higiene y seguridad para evitar poner en riesgo la seguridad propia y ajena". También se indica que, si se hace la compra a vecinos y vecinas, "se evite entrar en los domicilios y se dejen los artículos en la puerta de casa". De igual manera, se insiste en las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar contagios como el lavado frecuente de manos o mantener una distancia de seguridad de al menos un metro.

#YoHagoPorTí anima a ayudar a personas "que te conozcan", para no entrar en domicilios ajenos y se insiste en que no se reciban propinas en esta acción solidaria y altruista. También se recomienda a quien necesite ayuda que no abra la puerta a desconocidos, explica Cruz Roja en una nota.

La entidad ha destacado que "el apoyo al vecindario también se puede hacer desde casa". "De hecho, una llamada telefónica puede ser de gran ayuda. Gestos pequeños, pero que les ayudarán a sobrellevar mejor esta situación", ha remarcado.

La campaña se está difundiendo en redes sociales con mensajes que alientan a convertir al vecindario en "la mejor red social con la que podamos contar". Se trata de "transmitir cariño y apoyo a las personas más vulnerables que tenemos en nuestro entorno en estos momentos de adversidad", ha subrayado.

TELÉFONO DE CONSULTAS E INFORMACIÓN

Cruz Roja Navarra ha activado el teléfono 948 206 441 para recibir todo tipo de consultas y demandas informativas. A través de un equipo de voluntariado especializado se darán respuestas directas o se derivarán a los servicios correspondientes.

En colaboración con el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, este teléfono presta especial atención a familiares de personas ingresadas en residencias de mayores y con las que no pueden mantener el contacto habitual. Para ello, especialistas en psicología y trabajo social apoyarán a estar personas para sobrellevar la situación actual.