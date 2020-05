División entre los partidos navarros respecto a la comisión que asesorará al Gobierno en la desescalada

La presidenta de Navarra, María Chivite, presidió el pasado jueves la constitución de esta comisión, integrada por trece personas consideradas referentes de diferentes ámbitos de la sociedad navarra (mundo empresarial, universidad, entidades locales, comunicación, activismo social) y que será uno de los instrumentos sobre los que pilotará el proceso hacia la desescalada.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "no es una mesa sólida que nos dé la suficiente fiabilidad, más allá de que pueda sobrar alguno de sus miembros porque tiene u n componente político más que evidente, una mesa como estas debiera contar con otras personas". "Faltan expertos epidemiológicos, faltan expertos en manejo de enfermedades infecciosas, faltan expertos en microbiología, las sociedades científicas, los colegios profesionales, el mundo de la discapacidad, los sectores económicos que se van a ver afectados por la desescalada, el ámbito de la educación. Esa comisión debería ser mucho más amplia", ha dicho.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "es competencia del Gobierno decir quién compone esa mesa y dentro de ese marco de reconstrucción económica y social también anticiparemos los grupos políticos que representamos al conjunto de la ciudadanía navarra".

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha asegurado que "todos los ámbitos de reflexión para dibujar la salida de la crisis son bienvenidos", aunque ha precisado que esta comisión "necesitar ser ágil y transparente en sus conclusiones"

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que, "sin restar valor a las personas que configuran la mesa, que creemos que son personas que pueden hacer sus aportaciones", deberían formar parte de ella representantes de "la sociedad civil organizada, personas que representan a colectivos muy amplios en esta sociedad". "Queda por ver cómo se van a decidir las líneas estratégicas en la siguiente fase y qué papel va a jugar el Parlamento de Navarra", ha dicho, para pedir también que se mire en el largo plazo para determinar "cómo queremos salir de esta crisis".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha afirmado que esta comisión es "una iniciativa necesaria e interesante". "Nos gustaría que las conclusiones y debates se hagan públicos en aras a la transparencia y a esa información pública que deseamos, con rendición de cuentas a la ciudadanía", ha dicho.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha dicho que "no acabamos de ver" la comisión de expertos puesta en marcha por el Gobierno de Navarra. "Entendemos que la señora Chivite opte por un modelo de comisión de asesoramiento para la desescalada propio, tiene todo su derecho a contar con los expertos que considere, pero esta comisión está formada por personas a título individual que la presidenta ha designado. No acabamos de verlo porque nos parece que no es lo suficientemente participativo ni democrático el procedimiento, ni representa a la sociedad civil. No ponemos en cuestión la valía de estas personas pero es un modelo que no responde a esa participación de la sociedad civil", ha dicho.