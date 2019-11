EH Bildu afirma que la reunión con Chivite es "un paso hacia la normalidad" y ve "sintonía" para los Presupuestos

Adolfo Araiz ha dicho que "hubo sintonía en cuanto a los ejes centrales de lo que pueda ser el Presupuesto y se ha iniciado un camino que puede terminar en un acuerdo positivo para toda la ciudadanía de Navarra".

El parlamentario de EH Bildu, en declaraciones a los medios de comunicación, ha destacado "la voluntad y la disposición del Gobierno para encarar un proceso negociador" y ha mostrado la "disposición abierta, sincera y leal" de EH Bildu. "Si nos ponemos de acuerdo en las normas de ese proceso y en los contenidos de ese proceso, que no tenga ninguna duda el Gobierno de que vamos a ser absolutamente leales con los compromisos que se puedan acordar", ha asegurado.

Araiz ha señalado que "este primer paso era necesario, había que normalizar unas relaciones porque algunos querían convertir lo que es normal en este Parlamento en anormal fuera del Parlamento". "Se están produciendo pasos hacia la normalización de la vida política en Navarra y este es un paso importante en ese sentido. Puede suponer una modificación en el paradigma político de la configuración de mayorías en esta Comunidad", ha afirmado, para asegurar que "EH Bildu ha dado muestras más que claras de defender exclusivamente vías políticas, pacíficas y democráticas para la adopción de cualquier decisión política".

Adolfo Araiz ha sostenido que "los votos de Navarra Suma y los de EH Bildu son igualmente legítimos, son los ciudadanos de Navarra quienes otorgan una representación". "Ellos tienen una representación mayor que la nuestra pero desde el punto de vista de la relevancia política lo que no entiende Navarra Suma es que los acuerdos de mayorías políticas hicieron que no gobernara la pasada legislatura y han hecho que no vaya a gobernar en esta legislatura. Era una de las razones que nos inclinó a abstenernos en la investidura, ese es el problema, que en estos momentos también Navarra Suma puede verse en la irrelevancia política", ha indicado.

Sobre el contenido de la reunión con Chivite, Araiz ha explicado que EH Bildu presentó un documento con dos bloques. Por un lado, una parte dedicada al "marco negociador", es decir, "cómo debe abordarse un proceso negociador de estas características y la necesidad de que la relación a la hora de alcanzar acuerdos sea con EH Bildu". La segunda parte tiene que ver con peticiones de información, para conocer si el anteproyecto de Presupuestos en el que trabajó el Gobierno se basa en los Presupuestos aprobados por el cuatripartito para 2019 y para conocer cómo se reparte el incremento de techo de gasto de 212 millones en los distintos departamentos y cómo afecta al capítulo de personal.

Araiz ha dicho que "tenemos una posición abierta, en su caso será también flexible, creo que lo importante es mostrar disposición al diálogo, a la negociación, y entrar en una negociación de contenidos, pero primero el Gobierno tiene que establecer cómo va a abordar ese proceso negociador y con quién lo va a abordar".