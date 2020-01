Esparza responde a Chivite que "los únicos que banalizan la violencia son los socios del Partido Socialista"

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha añadido que "EH Bildu es legal y tiene representación en el Parlamento y miles de navarros les votan, pero EH Bildu no condena la violencia por lo que no es un partido más y no se le puede poner al mismo nivel que al resto de formaciones políticas de esta Cámara".

Esparza ha señalado que "quien lo pone al mismo nivel está banalizando lo que ha ocurrido en Navarra, en la CAV y en España en los últimos 50 años". "Banaliza la violencia aquel que se empeña en blanquear una y otra vez a EH Bildu y quien no les exige nada", ha manifestado.

Esparza ha indicado que la presidenta es "incapaz" de pedir perdón después de sus palabras en una entrevista, que a su juicio "no ayuda, no contribuyen a mejorar la convivencia en la Comunidad foral". "Son unas declaraciones impropias de una presidenta, que saca ella y no venían a cuento y que molestan y duelen a miles de navarros", ha manifestado.

Según Esparza, la presidenta debiera haber "pedido perdón" porque "en política no siempre se acierta y también nos equivocamos". "Cuando alguien se equivoca y con la gravedad con que se ha equivocado la presidenta del Gobierno lo más lógico es pedir disculpas", ha señalado, para opinar que "no se trata de pedirme perdón a mi, se trata de las familias de los asesinados, a esos sobre todo les tiene que pedir disculpas".

El portavoz de Navarra Suma ha respondido a la presidenta que "actitud beligerante es insultarnos de forma permanente, colocarnos en la extrema derecha, llamarnos fascistas; beligerante es tratarnos como a EH Bildu; beligerante es no querer sentarse con Navarra Suma, no aceptar ninguna propuesta que venga desde este lado".

Esparza ha añadido que "estoy de acuerdo en que tiene que haber educación y respeto, pero tiene que haber crítica porque no se puede pretender que no haya crítica ante las decisiones de este Gobierno". "Tiene la mandíbula de cristal, no soportan la crítica, una crítica respetuosa, legítima, racional y responsable; pero el Partido Socialista no soporta la crítica y la presidenta no soporta la crítica", ha afirmado.

Ha destacado "incoherencias permanentes" del PSN, que "antes de ayer decía unas cosas y hoy está diciendo otras" y ha añadido que "incumple" lo que decía en la campaña electoral en distintos temas y se ha referido al techo de gasto, que "la presidenta dijo que era inamovible y ahora ante la exigencia de Bildu parece que se puede mover". "Nosotros dijimos que sí era posible modificar el techo de gasto y a nosotros se nos dijo que no, si a Bildu se le dice que sí creo que está dicho todo", ha apuntado.

El portavoz de Navarra Suma ha manifestado, en relación a los Presupuestos, que "ni nos han llamado". "Nos han llamado dos o tres consejeros y les hemos preguntado si están dispuestos a aceptar propuestas de Navarra Suma e incorporarlas y han dicho que no", ha señalado, para criticar que el Ejecutivo "ha decidido un camino" y que "EH Bildu sea su interlocutor prioritario". "Que lo expliquen a los ciudadanos, vengan con la verdad por delante y no engañen a nadie", ha dicho.

GOBIERNO "INMORAL"

Javier Esparza ha manifestado, a las palabras de Chivite de que han cuestionado su legitimidad, que "la presidenta tergiversa la realidad". "No hemos cuestionado la legitimidad de este Gobierno, es una presidenta legítima y este Gobierno es legítimo, otra cosa es que nos parezca que es un Gobierno que está en manos de EH Bildu y que eso es perjudicial para Navarra y desde nuestro punto de vista es inmoral", ha aseverado.

Según ha continuado, "de la misma manera que yo decía la pasada legislatura que el Gobierno de Barkos era inmoral, pienso que este Gobierno contando con los votos de EH Bildu, que son totalmente imprescindibles, es un Gobierno inmoral".

Ha expuesto que el PSN tiene 11 parlamentarios en la Cámara foral y "ha llegado a acuerdos y ha obtenido los votos", pero "no tenía ningún mandato de la sociedad navarra para conformar un Gobierno, en todo caso quien tenía mayoría era Navarra Suma". "A nivel nacional, sí el PSOE era la lista más votada", ha expuesto.

Javier Esparza ha indicado que le "duele" que "a la presidenta del Gobierno se la humille, como lo ha hecho el PNV en relación al acuerdo alcanzado con el PSOE", y ha señalado que le "duele" que el PSOE "la ningunee en ese mismo acuerdo". "Creo que una presidenta de Navarra no se merece ese trato", ha comentado.