Esparza traslada al Gobierno de España la lealtad institucional y el apoyo de UPN a las medidas adoptadas

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha trasladado "la lealtad institucional de UPN al Gobierno de España en la lucha contra el coronavirus y su apoyo a las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros y que hoy se han publicado en el BOE".

En un comunicado, Esparza ha destacado que "UPN es un partido regionalista, pero también es un partido de Estado, con un gran sentido de la responsabilidad". Y ha añadido: "Hemos sentido y sentimos como propio no solo lo que afecta a Navarra, sino lo que afecta al conjunto de los españoles y al resto de comunidades. Siempre hemos estado junto a los diferentes gobiernos en los momentos más complejos que ha atravesado nuestro país y hemos actuado con altura de miras, y así lo va a hacer también ante la pandemia del Covid 19".

En ese sentido, el presidente de UPN ha pedido al diputado regionalista Sergio Sayas que traslade ese mensaje durante el pleno que se celebra este miércoles en el Congreso de los Diputados en Madrid.

Javier Esparza ha manifestado su deseo de que "el Gobierno de España lidere con decisión esta crisis y que, en la medida de lo posible, intente adelantarse a las consecuencias que, sin duda, va a conllevar para tener previstas cuanto antes las soluciones más adecuadas".

El presidente de UPN ha afirmado que los regionalistas "comparten que nadie puede perder su vivienda como consecuencia de esta pandemia y aplaude la moratoria en el pago de hipotecas", así como que "se hayan adoptado medidas para garantizar agua, luz y gas a las personas más vulnerables".

Del mismo modo, se ha mostrado de acuerdo con la creación de un fondo social extraordinario para reforzar los servicios sociales que pueda impulsar la atención domiciliaria a personas mayores, mejorar dispositivos de teleasistencia, reforzar la atención apersonas sin hogar y reforzar las plantillas de centros de servicios sociales, entre otras medidas.

UPN ha valorado también "de manera positiva" el anuncio de 100.000 millones de euros para garantizar liquidez de las empresas en un momento de parón generalizado, y que coincide, ha dicho, con una de las demandas que habían trasladado. No obstante, considera que "se debiera hacer un esfuerzo especial y adicional con los autónomos, ya que son el eslabón más débil del tejido económico y un colectivo muy numeroso y fundamental en nuestro país". Por ello, Esparza ha pedido que los autónomos dejen de pagar la cuota durante el estado de alarma.

Asimismo, para Javier Esparza, "uno de los objetivos fundamentales en estos momentos debe ser proteger el empleo a través de fórmulas como los ERTES, que se deben tramitar de forma ágil y flexible".

Por otro lado, el regionalista ha destacado las medidas que flexibilizan la capacidad de gasto para los ayuntamientos en actuaciones vinculadas con la pandemia, dado "el relevante papel que también tienen las entidades locales en la gestión de esta crisis". Además, Javier Esparza ha solicitado que se dote a las comunidades de los recursos necesarios para equipar con las medidas de protección adecuadas a quienes están en primera línea.

Por último, el presidente de UPN ha apelado a la "unidad y la colaboración de todos los partidos para, entre todos, salir de esta situación lo antes posible, en las mejores condiciones y con un plan para una rápida recuperación y vuelta a la normalidad".

"En una situación extraordinaria como esta no caben posturas insolidarias, no cabe el interés partidista, no cabe la confrontación. Sólo cabe arrimar el hombro y poner la salud de los ciudadanos y la defensa de los trabajadores, familias, personas vulnerables, empresas y autónomos por encima de todo", ha concluido.